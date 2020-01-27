Волинські хірурги видалили пацієнтці понад 80 каменів з жовчного міхура

Хірурги Волинської обласної лікарні видалили у 79-річної пацієнтки жовчний міхур, в якому був 81 камінь. Найбільший з них сягав 4 см. До медиків літня жінка звернулась, коли відчула ниючий біль та печію. Хірургічне втручання минуло успішно, незабаром жінку випишуть з медзакладу.Про випадок стало відомо у понеділок, 26 вересня, коли про операцію повідомив речник Волинської обласної клінічної лікарніЯк розповіла 79-річна, про великий чотирьохсантиметровий камінь у жовчному міхурі жінка дізналась рік тому.«Як побачила той камінь, то злякалась і вирішила йти оперуватись. Я боялась, щоб такий великий камінь не розірвав жовчний міхур», – пояснила жінка. Щоправда, звернулась до медиків вона пізніше, коли відчула ниючий біль та печію.Жінці виконали одразу дві операції: видалили жовчний міхур з 81 каменем та прооперували грижу стравохідного отвору діафрагми. Операцію виконували лапароскопічним методом в 3D-режимі протягом півтори години.Наступного дня після операції вона вже почала ходити. Жінку планують виписати з лікарні вже за декілька днів. Протягом місяця вона повинна буде харчуватись за спеціальною дієтою.