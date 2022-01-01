Житель Запоріжжя збирав кошти росіянам на безпілотник





Про це



Проросійськи налаштований житель Запоріжжя, перебуваючи на території тимчасово окупованого Мелітополя, перейшов на бік ворога та добровільно надавав допомогу у проведенні підривної діяльності проти України.



На виконання завдання спецслужб країни-агресора він підшукував людей та схиляв їх до співпраці з окупантами. Ці громадяни за його дорученням збирали інформацію про розташування блокпостів, дислокацію підрозділів ЗСУ, видів та кількості військової техніки, а також її переміщення на території Запоріжжя та області. Потім розвіддані передавались ворогу.



Також з ідеологічних міркувань обвинувачений анонсував у відкритому Телеграм-каналі збір коштів на придбання безпілотних літальних апаратів для використання у бойових діях проти українських захисників. Зібрані гроші він передавав представникам військових формувань країни-агресора.



Прокурори Запорізької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно нього за фактами державної зради та пособництва державі-агресору (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Судитимуть мешканця Запоріжжя за те, що він збирав кошти на безпілотники для окупантів та підшукував корегувальників ворожого вогню.Про це інформують в Офісі Генпрокурора.Проросійськи налаштований житель Запоріжжя, перебуваючи на території тимчасово окупованого Мелітополя, перейшов на бік ворога та добровільно надавав допомогу у проведенні підривної діяльності проти України.На виконання завдання спецслужб країни-агресора він підшукував людей та схиляв їх до співпраці з окупантами. Ці громадяни за його дорученням збирали інформацію про розташування блокпостів, дислокацію підрозділів ЗСУ, видів та кількості військової техніки, а також її переміщення на території Запоріжжя та області. Потім розвіддані передавались ворогу.Також з ідеологічних міркувань обвинувачений анонсував у відкритому Телеграм-каналі збір коштів на придбання безпілотних літальних апаратів для використання у бойових діях проти українських захисників. Зібрані гроші він передавав представникам військових формувань країни-агресора.Прокурори Запорізької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно нього за фактами державної зради та пособництва державі-агресору (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 111-2 КК України).

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