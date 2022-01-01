Житель Запоріжжя збирав кошти росіянам на безпілотник

Житель Запоріжжя збирав кошти росіянам на безпілотник
Судитимуть мешканця Запоріжжя за те, що він збирав кошти на безпілотники для окупантів та підшукував корегувальників ворожого вогню.

Про це інформують в Офісі Генпрокурора.

Проросійськи налаштований житель Запоріжжя, перебуваючи на території тимчасово окупованого Мелітополя, перейшов на бік ворога та добровільно надавав допомогу у проведенні підривної діяльності проти України.

На виконання завдання спецслужб країни-агресора він підшукував людей та схиляв їх до співпраці з окупантами. Ці громадяни за його дорученням збирали інформацію про розташування блокпостів, дислокацію підрозділів ЗСУ, видів та кількості військової техніки, а також її переміщення на території Запоріжжя та області. Потім розвіддані передавались ворогу.

Також з ідеологічних міркувань обвинувачений анонсував у відкритому Телеграм-каналі збір коштів на придбання безпілотних літальних апаратів для використання у бойових діях проти українських захисників. Зібрані гроші він передавав представникам військових формувань країни-агресора.

Прокурори Запорізької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно нього за фактами державної зради та пособництва державі-агресору (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 111-2 КК України).

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Теги: суд, Запоріжжя, зрадник
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