На Волині автомобіль злетів у кювет: вибухнуло колесо

Волинські патрульні допомогли керманичу перекинутого авто, яке злетіло у кювет.Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Волині.Вчора вранці, 25 вересня, до поліції звернулися небайдужі громадяни, які повідомили, що неподалік міста Ковель у кювет злетів автомобіль.Прибувши на місце події, інспектори виявили авто марки Volkswagen та встановили його керманича. Останній повідомив, що під час руху в його автомобілі вибухнуло заднє ліве колесо. В результаті чого транспортний засіб став некерований, з’їхав у кювет та перекинувся на дах.Патрульнітавикликали працівників ДСНС та допомогли витягти автомобіль з кювету, а також здійснили регулювання дорожнього руху.За надану допомогу водій щиро подякував працівникам поліції та рятувальникам.