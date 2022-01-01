На Волині автомобіль злетів у кювет: вибухнуло колесо

На Волині автомобіль злетів у кювет: вибухнуло колесо
Волинські патрульні допомогли керманичу перекинутого авто, яке злетіло у кювет.

Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Волині.

Вчора вранці, 25 вересня, до поліції звернулися небайдужі громадяни, які повідомили, що неподалік міста Ковель у кювет злетів автомобіль.

Прибувши на місце події, інспектори виявили авто марки Volkswagen та встановили його керманича. Останній повідомив, що під час руху в його автомобілі вибухнуло заднє ліве колесо. В результаті чого транспортний засіб став некерований, з’їхав у кювет та перекинувся на дах.
На Волині автомобіль злетів у кювет: вибухнуло колесо

Патрульні Юлія Гоцуляк та Богдан Миронюк викликали працівників ДСНС та допомогли витягти автомобіль з кювету, а також здійснили регулювання дорожнього руху.

За надану допомогу водій щиро подякував працівникам поліції та рятувальникам.

Головне фото - ілюстративне.


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Теги: Волинь, Ковель, ДТП
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