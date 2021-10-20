Новий голова Луцької районної військової адміністрації призначив собі першого заступника

Анатолій Костик призначив собі першого заступника: ним став Сергій Шкода.



Про це



Робочий тиждень в Луцькій РВА розпочався з чергової апаратної наради з керівниками структурних підрозділів та апарату адміністрації, яка відбулася під керівництвом начальника районної військової адміністрації Анатолія Костика.



Насамперед, Анатолій Іванович розпочав нараду з представлення новопризначеного першого заступника голови райдержадміністрації Сергія Шкоди. Далі очільник району обговорив з присутніми основні організаційні питання щодо подальшої діяльності районної військової адміністрації.



Усі керівники управлінь, відділів, служб стисло доповіли про поточний стан справ у підпорядкованих ним ділянках роботи та окреслили головні напрямки роботи на найближчий період.



Зокрема, обговорили ряд питань щодо стану розгляду судових справ, стороною розгляду яких є Луцька районна військова адміністрація, особливу увагу приділено питанням соціального захисту населення, зокрема соціального захисту внутрішньо переміщених осіб, виплатам державних допомог, субсидій та щодо підготовки матеріалів на чергову сесію Луцької районної ради, яка відбудеться уже цього тижня 29 вересня.



Також під час апаратної наради керівниками структурних підрозділів було порушено ряд проблемних питань відповідно до своєї компетенції, які було розглянуто в робочому порядку та дано відповідні доручення щодо їх вирішення.



Нагадаємо, раніше Сергій Шкода очолював Рожищенську РДА. Президент Володимир Зеленський звільнив його з цієї посади у кінці березня 2021 року у зв’язку з децентралізацією та укрупненням районів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 26 вересня, керівник Луцької РВА призначив собі першого заступника: ним ставПро це повідомили у Луцькій районній військовій адміністрації.Робочий тиждень в Луцькій РВА розпочався з чергової апаратної наради з керівниками структурних підрозділів та апарату адміністрації, яка відбулася під керівництвом начальника районної військової адміністрації Анатолія Костика.Насамперед, Анатолій Іванович розпочав нараду з представлення новопризначеного першого заступника голови райдержадміністрації Сергія Шкоди. Далі очільник району обговорив з присутніми основні організаційні питання щодо подальшої діяльності районної військової адміністрації.Усі керівники управлінь, відділів, служб стисло доповіли про поточний стан справ у підпорядкованих ним ділянках роботи та окреслили головні напрямки роботи на найближчий період.Зокрема, обговорили ряд питань щодо стану розгляду судових справ, стороною розгляду яких є Луцька районна військова адміністрація, особливу увагу приділено питанням соціального захисту населення, зокрема соціального захисту внутрішньо переміщених осіб, виплатам державних допомог, субсидій та щодо підготовки матеріалів на чергову сесію Луцької районної ради, яка відбудеться уже цього тижня 29 вересня.Також під час апаратної наради керівниками структурних підрозділів було порушено ряд проблемних питань відповідно до своєї компетенції, які було розглянуто в робочому порядку та дано відповідні доручення щодо їх вирішення.Нагадаємо, раніше Сергій Шкода очолював Рожищенську РДА. Президент

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