Новий голова Луцької районної військової адміністрації призначив собі першого заступника

Новий голова Луцької районної військової адміністрації призначив собі першого заступника
Сьогодні, 26 вересня, керівник Луцької РВА Анатолій Костик призначив собі першого заступника: ним став Сергій Шкода.

Про це повідомили у Луцькій районній військовій адміністрації.

Робочий тиждень в Луцькій РВА розпочався з чергової апаратної наради з керівниками структурних підрозділів та апарату адміністрації, яка відбулася під керівництвом начальника районної військової адміністрації Анатолія Костика.

Насамперед, Анатолій Іванович розпочав нараду з представлення новопризначеного першого заступника голови райдержадміністрації Сергія Шкоди. Далі очільник району обговорив з присутніми основні організаційні питання щодо подальшої діяльності районної військової адміністрації.

Усі керівники управлінь, відділів, служб стисло доповіли про поточний стан справ у підпорядкованих ним ділянках роботи та окреслили головні напрямки роботи на найближчий період.

Зокрема, обговорили ряд питань щодо стану розгляду судових справ, стороною розгляду яких є Луцька районна військова адміністрація, особливу увагу приділено питанням соціального захисту населення, зокрема соціального захисту внутрішньо переміщених осіб, виплатам державних допомог, субсидій та щодо підготовки матеріалів на чергову сесію Луцької районної ради, яка відбудеться уже цього тижня 29 вересня.

Також під час апаратної наради керівниками структурних підрозділів було порушено ряд проблемних питань відповідно до своєї компетенції, які було розглянуто в робочому порядку та дано відповідні доручення щодо їх вирішення.
Новий голова Луцької районної військової адміністрації призначив собі першого заступника

Нагадаємо, раніше Сергій Шкода очолював Рожищенську РДА. Президент Володимир Зеленський звільнив його з цієї посади у кінці березня 2021 року у зв’язку з децентралізацією та укрупненням районів.
Новий голова Луцької районної військової адміністрації призначив собі першого заступника


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Теги: Луцька РВА, заступник, призначення
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