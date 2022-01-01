Відомо, хто стане новим очільником Луцької РДА
Сьогодні, 11:52
Кабінет Міністрів 7 вересня погодив призначення нового голови Луцької районної державної адміністрації.
Про це повідомив представник Кабінету Міністрів у парламенті Тарас Мельничук.
На засіданні вирішили звільнити нинішнього голову Луцького РДА Володимира Кеца із займаної посади. Його місце очолить Анатолій Костик.
Костик був заступником голови ОДА з березня 2020 року до серпня 2021 року.
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Про це повідомив представник Кабінету Міністрів у парламенті Тарас Мельничук.
На засіданні вирішили звільнити нинішнього голову Луцького РДА Володимира Кеца із займаної посади. Його місце очолить Анатолій Костик.
Костик був заступником голови ОДА з березня 2020 року до серпня 2021 року.
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