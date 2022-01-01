Відомо, хто стане новим очільником Луцької РДА





Про це повідомив представник Кабінету Міністрів у парламенті Тарас Мельничук.



На засіданні вирішили звільнити нинішнього голову Луцького РДА Володимира Кеца із займаної посади. Його місце очолить Анатолій Костик.



Костик був заступником голови ОДА з березня 2020 року до серпня 2021 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кабінет Міністрів 7 вересня погодив призначення нового голови Луцької районної державної адміністрації.Про це повідомив представник Кабінету Міністрів у парламентіНа засіданні вирішили звільнити нинішнього голову Луцького РДАіз займаної посади. Його місце очолитьКостик був заступником голови ОДА з березня 2020 року до серпня 2021 року.

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