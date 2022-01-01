Відомо, хто стане новим очільником Луцької РДА

Відомо, хто стане новим очільником Луцької РДА
Кабінет Міністрів 7 вересня погодив призначення нового голови Луцької районної державної адміністрації.

Про це повідомив представник Кабінету Міністрів у парламенті Тарас Мельничук.

На засіданні вирішили звільнити нинішнього голову Луцького РДА Володимира Кеца із займаної посади. Його місце очолить Анатолій Костик.

Костик був заступником голови ОДА з березня 2020 року до серпня 2021 року.

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Теги: голова РДА, Луцьк, Костик
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