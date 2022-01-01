66-річного волинянина притягнули до відповідальності за підпал сухої трави. ФОТО

На Ковельщині рятувальники ліквідували пожежу сухої трави. Палія притягнули до відповідальності.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.7 вересня о 12:15 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу на відкритій території у селі Будище Ковельського району. Вогонь охопив суху траву й чагарники на площі 1 гектар й приступив упритул до житлових будинків і лісосмуги.Силами рятувальників 4 ДПРЧ м. Ковеля горіння ліквідоване, вдалося запобігти поширенню горіння на розташовані поруч житлові будинки, господарські будівлі та лісові насадження. Загасити пожежу рятувальникам допомагали місцеві жителі.Інспектори Ковельського районного управління ГУ ДСНС області встановили особу, причетну до виникнення пожежі. З'ясувалося, що суху рослинність підпалив 66-річний місцевий житель Сергій Б. За фактом підпалу складено протокол про адміністративне правопорушення за ст.77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.Рятувальники закликають громадян припинити спалювання сухої трави, бадилля картоплі, листя і сміття на присадибних ділянках і відкритих територіях."Обирайте безпечні способи господарювання на своїй землі, адже спочатку року в області трапилося понад 360 пожеж в екосистемах на площі понад 900 гектарів", - наголошують рятувальники.