Росія вранці обстріляла Харків: 2 людей загинуло





Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.



Під вогнем окупантів із РСЗВ опинився Немишлянський та Індустріальний район. Попередньо два "прильоти". Один в адміністративний будинок.



"За попередніми даними медиків, 2 людей загинули, 5 - отримали поранення. Усі профільні служби працюють на місцях влучань", - написав голова ОВА.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Окупанти зранку вдарили по Харкову з реактивних систем залпового вогню, 2 людей загинуло, 5 було поранено.Про це повідомив голова Харківської ОВАу Telegram.Під вогнем окупантів із РСЗВ опинився Немишлянський та Індустріальний район. Попередньо два "прильоти". Один в адміністративний будинок."За попередніми даними медиків, 2 людей загинули, 5 - отримали поранення. Усі профільні служби працюють на місцях влучань", - написав голова ОВА.

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