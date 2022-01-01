Росія вранці обстріляла Харків: 2 людей загинуло
Сьогодні, 11:13
Окупанти зранку вдарили по Харкову з реактивних систем залпового вогню, 2 людей загинуло, 5 було поранено.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
Під вогнем окупантів із РСЗВ опинився Немишлянський та Індустріальний район. Попередньо два "прильоти". Один в адміністративний будинок.
"За попередніми даними медиків, 2 людей загинули, 5 - отримали поранення. Усі профільні служби працюють на місцях влучань", - написав голова ОВА.
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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
Під вогнем окупантів із РСЗВ опинився Немишлянський та Індустріальний район. Попередньо два "прильоти". Один в адміністративний будинок.
"За попередніми даними медиків, 2 людей загинули, 5 - отримали поранення. Усі профільні служби працюють на місцях влучань", - написав голова ОВА.
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