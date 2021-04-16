Нововолинський завод «Кроноспан» відвідала директорка Глобальної мережі FSC Ліске Ван Сантен*

ТОВ «Кроноспан УА» завітала директорка Глобальної мережі Ліске ван Сантен та директор FSC Ukraine Павло Кравець. У обговоренні проблематики галузі взяли участь Генеральна директорка ТОВ «Кроноспан УА» Наталія Покінська, технічний директор підприємства Бартоломей Козіол, начальник відділу закупівлі деревини Сергій Сметюх, а також координатор ініціативи «За ринок деревини» і проєкту «Меблеве економічне диво» Юрій Дюг.



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«Міжнародна сертифікація лісів зараз надзвичайно важлива для виживання деревообробного та меблевого бізнесу. Адже під час війни значно порушились ланцюжки постачання, бізнес зіткнувся з непередбачуваними економічним і безпековими викликами, в Україні відбулось значне падіння внутрішнього ринку. Меблеві фабрики змушені переорієнтовуватися на експорт. Тепер від можливості продавати продукцію за кордон залежить виживання галузі. Критично важливо, щоб FSC сертифікація не тільки зберігалась в Україні, але й розширювалась. Зараз на рівні держави необхідно більше уваги приділити напрацюванню нової законодавчої бази для роботи лісогосподарських підприємств, що збільшувати відповідність процесу заготівлі деревини європейському регламенту EUTR», - наголосила Генеральна директорка ТОВ «Кроноспан УА» Наталія Покінська.



Саме тому компанія Kronospan під час відстоювання інтересів галузі активно співпрацює з Українською Асоціацією Меблевиків, Європейською Бізнес Асоціацією, Міністерством економіки України, командою Першої віце-прем’єрки Юлії Свириденко, народними депутатами Олександром Ковальчуком та Данилом Гетманцевим, обласними державними адміністраціями. Спільними зусиллям створено комплексний план розвитку лісової, деревообробної і меблевої галузі «Меблеве економічне диво» на період до 2035 року. А до Національного плану відновлення України включені заходи забезпечення 100 % FSC, PEFС сертифікації всіх українських лісів та деревини, а також кроків подальшої імплементації регламентів EUTR.



«Критично важливим є збереження FSC та PEFС сертифікації під час реформування українських лісогосподарських підприємств та системи управління лісами. Адже від наявності сертифікації деревини залежить експорт виробів з деревини та готових меблів. Сертифікація має бути чинною постійно, без будь-яких перехідних періодів, - зауважив координатор проєкту «Меблеве економічне диво» Юрій Дюг. – Крім того, бізнес, влада та міжнародні інституції мають зробити все для збереження FSC сертифікації в Україні під час воєнного стану, відновлення сертифікації лісів та лісових господарств на деокупованих територіях країни».



До того ж, директорка Глобальної мережі Forest Stewardship Council Ліске ван Сантен високо відзначила роботу компанії Kronospan у сфері впровадження відповідального лісокористування в Україні та наголосила на важливості об’єднання зусиль всіх стейкхолдерів цього процесу для подальших позитивних змін.



Довідково: Forest Stewardship Council®, FSC® (Лісова опікунська рада) є міжнародною, неурядовою, неприбутковою членською організацією.



Будучи піонерами лісової сертифікації, FSC має більш ніж 25 річну експертизу та досвід сталого ведення лісового господарства, який використовується для заохочення відповідального лісогосподарювання.



Місія FSC полягає у просуванні екологічно відповідального, соціально вигідного і економічно життєздатного управління лісами в світі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Для координації подальших спільних кроків на шляху вирішення проблем управління українськими лісами дозавітала директорка Глобальної мережі Forest Stewardship Council (FSC) та директор FSC Ukraine. У обговоренні проблематики галузі взяли участь Генеральна директорка ТОВ «Кроноспан УА», технічний директор підприємства, начальник відділу закупівлі деревини, а також координатор ініціативи «За ринок деревини» і проєкту «Меблеве економічне диво»Про це йдеться на сторінці Kronospan Ukraine «Міжнародна сертифікація лісів зараз надзвичайно важлива для виживання деревообробного та меблевого бізнесу. Адже під час війни значно порушились ланцюжки постачання, бізнес зіткнувся з непередбачуваними економічним і безпековими викликами, в Україні відбулось значне падіння внутрішнього ринку. Меблеві фабрики змушені переорієнтовуватися на експорт. Тепер від можливості продавати продукцію за кордон залежить виживання галузі. Критично важливо, щоб FSC сертифікація не тільки зберігалась в Україні, але й розширювалась. Зараз на рівні держави необхідно більше уваги приділити напрацюванню нової законодавчої бази для роботи лісогосподарських підприємств, що збільшувати відповідність процесу заготівлі деревини європейському регламенту EUTR», - наголосила Генеральна директорка ТОВ «Кроноспан УА» Наталія Покінська.Саме тому компанія Kronospan під час відстоювання інтересів галузі активно співпрацює з Українською Асоціацією Меблевиків, Європейською Бізнес Асоціацією, Міністерством економіки України, командою Першої віце-прем’єрки, народними депутатамита, обласними державними адміністраціями. Спільними зусиллям створено комплексний план розвитку лісової, деревообробної і меблевої галузі «Меблеве економічне диво» на період до 2035 року. А до Національного плану відновлення України включені заходи забезпечення 100 % FSC, PEFС сертифікації всіх українських лісів та деревини, а також кроків подальшої імплементації регламентів EUTR.«Критично важливим є збереження FSC та PEFС сертифікації під час реформування українських лісогосподарських підприємств та системи управління лісами. Адже від наявності сертифікації деревини залежить експорт виробів з деревини та готових меблів. Сертифікація має бути чинною постійно, без будь-яких перехідних періодів, - зауважив координатор проєкту «Меблеве економічне диво» Юрій Дюг. – Крім того, бізнес, влада та міжнародні інституції мають зробити все для збереження FSC сертифікації в Україні під час воєнного стану, відновлення сертифікації лісів та лісових господарств на деокупованих територіях країни».До того ж, директорка Глобальної мережі Forest Stewardship Council Ліске ван Сантен високо відзначила роботу компанії Kronospan у сфері впровадження відповідального лісокористування в Україні та наголосила на важливості об’єднання зусиль всіх стейкхолдерів цього процесу для подальших позитивних змін.Forest Stewardship Council®, FSC® (Лісова опікунська рада) є міжнародною, неурядовою, неприбутковою членською організацією.Будучи піонерами лісової сертифікації, FSC має більш ніж 25 річну експертизу та досвід сталого ведення лісового господарства, який використовується для заохочення відповідального лісогосподарювання.Місія FSC полягає у просуванні екологічно відповідального, соціально вигідного і економічно життєздатного управління лісами в світі.

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