У Луцьку п'яний водій ВАЗ влетів в автівку, а потім – в дерево. ФОТО

Вчора ввечері, 7 вересня, сталася ДТП на вулиці Стрілецькій у Луцьку.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.20-річий водій ВАЗ 2107 не дотримався безпечної швидкості, безпечної дистанції, не був уважний під час керування та здійснив зіткнення з Renault Fluence.Далі ВАЗ здійснив наїзд на дерево.Після огляду медиками, водій вказаного автомобіля від шпиталізації відмовився. Інші громадяни, на щастя, також не травмувалися.На місці події відбулося також освідування водія ВАЗ. Результат — 1,80 проміле, що в 9 разів перевищує допустиму норму.Керманич з результатом погодився та повідомив, що вживав алкоголь після ДТП.Тож на порушника склали адміністративні матеріали за ч. 4 ст. 130 (Вживання особою, яка керувала транспортним засобом, після дорожньо-транспортної пригоди за її участю алкоголю) та ст. 124 (Порушення ПДР, що причинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.