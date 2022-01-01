У Луцьку п'яний водій ВАЗ влетів в автівку, а потім – в дерево. ФОТО
Сьогодні, 10:58
Вчора ввечері, 7 вересня, сталася ДТП на вулиці Стрілецькій у Луцьку.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
20-річий водій ВАЗ 2107 не дотримався безпечної швидкості, безпечної дистанції, не був уважний під час керування та здійснив зіткнення з Renault Fluence.
Далі ВАЗ здійснив наїзд на дерево.
Після огляду медиками, водій вказаного автомобіля від шпиталізації відмовився. Інші громадяни, на щастя, також не травмувалися.
На місці події відбулося також освідування водія ВАЗ. Результат — 1,80 проміле, що в 9 разів перевищує допустиму норму.
Керманич з результатом погодився та повідомив, що вживав алкоголь після ДТП.
Тож на порушника склали адміністративні матеріали за ч. 4 ст. 130 (Вживання особою, яка керувала транспортним засобом, після дорожньо-транспортної пригоди за її участю алкоголю) та ст. 124 (Порушення ПДР, що причинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
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Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
20-річий водій ВАЗ 2107 не дотримався безпечної швидкості, безпечної дистанції, не був уважний під час керування та здійснив зіткнення з Renault Fluence.
Далі ВАЗ здійснив наїзд на дерево.
Після огляду медиками, водій вказаного автомобіля від шпиталізації відмовився. Інші громадяни, на щастя, також не травмувалися.
На місці події відбулося також освідування водія ВАЗ. Результат — 1,80 проміле, що в 9 разів перевищує допустиму норму.
Керманич з результатом погодився та повідомив, що вживав алкоголь після ДТП.
Тож на порушника склали адміністративні матеріали за ч. 4 ст. 130 (Вживання особою, яка керувала транспортним засобом, після дорожньо-транспортної пригоди за її участю алкоголю) та ст. 124 (Порушення ПДР, що причинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
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