У багатоповерхівках Луцька не працюють 32 ліфти. ФОТО.ВІДЕО





Про це розповів Микола Осіюк.



З його слів, відремонтувати ліфти, оплативши ремонтні роботи за рахунок коштів місцевого бюджету, в період воєнного стану неможливо.



У багатоповерхівці на проспекті Відродження, 26Б – несправні підйомники. Наразі жоден із трьох ліфтів, які є у цьому будинку, не запрацював.



Мешканка будинку, 58-річна лучанка Олена Царук, має інвалідність. Жінка проживає на дев'ятому поверсі та щодня змушена спускається сходами.



Ліфт в під'їзді, говорить лучанка, не працює майже рік.



"Це дуже важко для нас, для жителів, дівчата є молоді з візочками. Це проблема цілого будинку. У мене ще й мама проживає – 86 років. Я її жодного разу на вулицю не вивела. Так теж не можна. Хай би людина на старості літ вдихнула свіже повітря, побачила ту траву, а сидіти на дев'ятому поверсі в такій жарі важко їй", – каже жінка.



Ремонт ліфта, відповідно до укладеного між департаментом ЖКГ, співвласниками багатоквартирного будинку і підприємством "Волиньліфт" договору, вартує майже пів мільйона гривень, – говорить мешканка будинку Світлана Ковальчук.



284 тисячі гривень профінансують із місцевого бюджету, решту мали зібрати співвласники будинку. Жителі зібрали майже всю суму, – зазначила лучанка.



"Дитина ходила в лікарню перевірялася. Зігнула спину не могла ходити. Сказали, що спина підірвана коляскою – того що носить з дев'ятого поверху і дитину, і коляску, і продукти", – каже жінка.



Жителі будинку надіслали в міську раду лист із проханням відремонтувати хоча б один із підйомників. Письмової відповіді поки не отримали, – зазначила жителька будинку на проспекті Відродження, 26Б Наталія Жулинська.



"Нам лише на словах сказали, що нам відмовили і все. В мене мамі 84 роки, але вона на двір не виходить, повністю сліпа. Ледь ходить", – додала лучанка.



Коментувати Суспільному ситуацію щодо ліфтів, котрі не працюють в міських будинках, керівник підприємства "Волиньліфт" Андрій Ткачук відмовився.



Як зазначив директор департаменту ЖКГ Луцькради Микола Осіюк, доки не будуть внесені зміни на законодавчому рівні щодо фінансування таких робіт з міського бюджету, Луцька міська рада у питанні ремонту підйомників безсила. Говорить: єдиний вихід поки – це фінансування робіт за кошти мешканців.



"Кошти з міського бюджету відповідно до вимог і воєнного стану через казначейські рахунки не фінансуються. Ми не маємо юридичних підстав і не можемо оплатити ці кошти фірми підряднику, яка виграла тендер на виконання цих робіт", – каже комунальник.



Луцька міська рада звернулася до Уряду з проханням внести зміни щодо можливості фінансування соціальних об’єктів у період воєнного стану. Відповіді, каже директор профільного департаменту Микола Осіюк, ще не отримали. Якщо такі зміни в урядову постанову внесуть, ремонт ліфтів у будинку на проспекті Відродження, 26Б розпочнуться.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У багатоверхових будинках Луцька нині не функціонують 32 ліфти, частину з них зупинили через закінчення граничного терміну експлуатації.Про це розповів Суспільному директор департаменту житлово-комунального господарства міськрадиЗ його слів, відремонтувати ліфти, оплативши ремонтні роботи за рахунок коштів місцевого бюджету, в період воєнного стану неможливо.У багатоповерхівці на проспекті Відродження, 26Б – несправні підйомники. Наразі жоден із трьох ліфтів, які є у цьому будинку, не запрацював.Мешканка будинку, 58-річна лучанка, має інвалідність. Жінка проживає на дев'ятому поверсі та щодня змушена спускається сходами.Ліфт в під'їзді, говорить лучанка, не працює майже рік."Це дуже важко для нас, для жителів, дівчата є молоді з візочками. Це проблема цілого будинку. У мене ще й мама проживає – 86 років. Я її жодного разу на вулицю не вивела. Так теж не можна. Хай би людина на старості літ вдихнула свіже повітря, побачила ту траву, а сидіти на дев'ятому поверсі в такій жарі важко їй", – каже жінка.Ремонт ліфта, відповідно до укладеного між департаментом ЖКГ, співвласниками багатоквартирного будинку і підприємством "Волиньліфт" договору, вартує майже пів мільйона гривень, – говорить мешканка будинку284 тисячі гривень профінансують із місцевого бюджету, решту мали зібрати співвласники будинку. Жителі зібрали майже всю суму, – зазначила лучанка."Дитина ходила в лікарню перевірялася. Зігнула спину не могла ходити. Сказали, що спина підірвана коляскою – того що носить з дев'ятого поверху і дитину, і коляску, і продукти", – каже жінка.Жителі будинку надіслали в міську раду лист із проханням відремонтувати хоча б один із підйомників. Письмової відповіді поки не отримали, – зазначила жителька будинку на проспекті Відродження, 26Б"Нам лише на словах сказали, що нам відмовили і все. В мене мамі 84 роки, але вона на двір не виходить, повністю сліпа. Ледь ходить", – додала лучанка.Коментувати Суспільному ситуацію щодо ліфтів, котрі не працюють в міських будинках, керівник підприємства "Волиньліфт"відмовився.Як зазначив директор департаменту ЖКГ Луцькради Микола Осіюк, доки не будуть внесені зміни на законодавчому рівні щодо фінансування таких робіт з міського бюджету, Луцька міська рада у питанні ремонту підйомників безсила. Говорить: єдиний вихід поки – це фінансування робіт за кошти мешканців."Кошти з міського бюджету відповідно до вимог і воєнного стану через казначейські рахунки не фінансуються. Ми не маємо юридичних підстав і не можемо оплатити ці кошти фірми підряднику, яка виграла тендер на виконання цих робіт", – каже комунальник.Луцька міська рада звернулася до Уряду з проханням внести зміни щодо можливості фінансування соціальних об’єктів у період воєнного стану. Відповіді, каже директор профільного департаменту Микола Осіюк, ще не отримали. Якщо такі зміни в урядову постанову внесуть, ремонт ліфтів у будинку на проспекті Відродження, 26Б розпочнуться.

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