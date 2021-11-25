У багатоповерхівках Луцька не працюють 32 ліфти. ФОТО.ВІДЕО

У багатоповерхівках Луцька не працюють 32 ліфти. ФОТО.ВІДЕО
У багатоверхових будинках Луцька нині не функціонують 32 ліфти, частину з них зупинили через закінчення граничного терміну експлуатації.

Про це розповів Суспільному директор департаменту житлово-комунального господарства міськради Микола Осіюк.

З його слів, відремонтувати ліфти, оплативши ремонтні роботи за рахунок коштів місцевого бюджету, в період воєнного стану неможливо.

У багатоповерхівці на проспекті Відродження, 26Б – несправні підйомники. Наразі жоден із трьох ліфтів, які є у цьому будинку, не запрацював.
У багатоповерхівках Луцька не працюють 32 ліфти. ФОТО.ВІДЕО

Мешканка будинку, 58-річна лучанка Олена Царук, має інвалідність. Жінка проживає на дев'ятому поверсі та щодня змушена спускається сходами.

Ліфт в під'їзді, говорить лучанка, не працює майже рік.

"Це дуже важко для нас, для жителів, дівчата є молоді з візочками. Це проблема цілого будинку. У мене ще й мама проживає – 86 років. Я її жодного разу на вулицю не вивела. Так теж не можна. Хай би людина на старості літ вдихнула свіже повітря, побачила ту траву, а сидіти на дев'ятому поверсі в такій жарі важко їй", – каже жінка.

Ремонт ліфта, відповідно до укладеного між департаментом ЖКГ, співвласниками багатоквартирного будинку і підприємством "Волиньліфт" договору, вартує майже пів мільйона гривень, – говорить мешканка будинку Світлана Ковальчук.

284 тисячі гривень профінансують із місцевого бюджету, решту мали зібрати співвласники будинку. Жителі зібрали майже всю суму, – зазначила лучанка.

"Дитина ходила в лікарню перевірялася. Зігнула спину не могла ходити. Сказали, що спина підірвана коляскою – того що носить з дев'ятого поверху і дитину, і коляску, і продукти", – каже жінка.

Жителі будинку надіслали в міську раду лист із проханням відремонтувати хоча б один із підйомників. Письмової відповіді поки не отримали, – зазначила жителька будинку на проспекті Відродження, 26Б Наталія Жулинська.

"Нам лише на словах сказали, що нам відмовили і все. В мене мамі 84 роки, але вона на двір не виходить, повністю сліпа. Ледь ходить", – додала лучанка.

Коментувати Суспільному ситуацію щодо ліфтів, котрі не працюють в міських будинках, керівник підприємства "Волиньліфт" Андрій Ткачук відмовився.

Як зазначив директор департаменту ЖКГ Луцькради Микола Осіюк, доки не будуть внесені зміни на законодавчому рівні щодо фінансування таких робіт з міського бюджету, Луцька міська рада у питанні ремонту підйомників безсила. Говорить: єдиний вихід поки – це фінансування робіт за кошти мешканців.

"Кошти з міського бюджету відповідно до вимог і воєнного стану через казначейські рахунки не фінансуються. Ми не маємо юридичних підстав і не можемо оплатити ці кошти фірми підряднику, яка виграла тендер на виконання цих робіт", – каже комунальник.

Луцька міська рада звернулася до Уряду з проханням внести зміни щодо можливості фінансування соціальних об’єктів у період воєнного стану. Відповіді, каже директор профільного департаменту Микола Осіюк, ще не отримали. Якщо такі зміни в урядову постанову внесуть, ремонт ліфтів у будинку на проспекті Відродження, 26Б розпочнуться.

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Теги: Луцьк, багатоповерхівки, ліфти
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