На Волині зник безвісти 65-річний чоловік

На Волині зник безвісти 65-річний чоловік
Поліція розшукує безвісти зниклого 65-річного жителя Ківерець.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Співробітники відділу поліції №1 (м.Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області встановлюють місцезнаходження громадянина Семчука Мирослава Євгеновича, 11 жовтня 1956 року народження, жителя міста Ківерці. Чоловік вчора, 07 вересня, близько 19:30 пішов з дому та не повернувся.

ПРИКМЕТИ: зріст близько 170 см, худорлявої тілобудови, сутулий, волосся темного кольору з сивиною та залисинами.

ОДЯГНЕНИЙ: у сорочку сірого кольору з тонкими полосами, светр темного кольору з яскравими кольорами, брюки темно-зеленого кольору з тонкими полосами, туфлі чорного кольору.

ОСОБЛИВІ ПРИКМЕТИ: на правій нозі в нижній частині лівої гомілки садна, на правій руці не розгинається мізинець.

Зниклий має проблеми із пам’яттю. Документів та засобів зв’язку при собі не мав.

"Просимо громадян, яким відома будь-яка інформація про місцеперебування зниклого чоловіка, повідомити поліцію за телефонами: +380509786838 або 102", - наголошують у поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, розшук, чоловік, Ківерці
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У багатоповерхівках Луцька не працюють 32 ліфти. ФОТО.ВІДЕО
Сьогодні, 10:45
На Волині затримали ЗІЛ, завантажений піском, з підробленими документами
Сьогодні, 10:23
На Волині зник безвісти 65-річний чоловік
Сьогодні, 10:01
ЗСУ за добу знищили 640 окупантів
Сьогодні, 09:56
Росія повернула тіло британського волонтера Пола Урі: присутні сліди катувань, – Лубінець
Сьогодні, 09:40
Схожі новини
На Волині зник безвісти 53-річний чоловік На Волині зник безвісти 53-річний чоловік
19 липень, 17:00
У Луцьку розшукують чоловіка, який зник понад 3 місяці тому. ФОТО У Луцьку розшукують чоловіка, який зник понад 3 місяці тому. ФОТО
08 червень, 16:00
Зник майже чотири місяці тому: на Волині тривають пошуки 60-річного чоловіка. ФОТО Зник майже чотири місяці тому: на Волині тривають пошуки 60-річного чоловіка. ФОТО
11 травень, 10:46
На Волині розшукують грабіжника. ФОТО На Волині розшукують грабіжника. ФОТО
11 лютий, 14:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку п'яний водій ВАЗ влетів в автівку, а потім – в дерево. ФОТО
Сьогодні, 10:58
 0
Побачив світ перший том видання «Журналісти на війні»
Сьогодні, 10:50
 0
У багатоповерхівках Луцька не працюють 32 ліфти. ФОТО.ВІДЕО
Сьогодні, 10:45
 0
На Волині затримали ЗІЛ, завантажений піском, з підробленими документами
Сьогодні, 10:23
 0
На Волині зник безвісти 65-річний чоловік
Сьогодні, 10:01
 0
Медіа
відео
1/8