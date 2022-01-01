На Волині зник безвісти 65-річний чоловік
Сьогодні, 10:01
Поліція розшукує безвісти зниклого 65-річного жителя Ківерець.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Співробітники відділу поліції №1 (м.Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області встановлюють місцезнаходження громадянина Семчука Мирослава Євгеновича, 11 жовтня 1956 року народження, жителя міста Ківерці. Чоловік вчора, 07 вересня, близько 19:30 пішов з дому та не повернувся.
ПРИКМЕТИ: зріст близько 170 см, худорлявої тілобудови, сутулий, волосся темного кольору з сивиною та залисинами.
ОДЯГНЕНИЙ: у сорочку сірого кольору з тонкими полосами, светр темного кольору з яскравими кольорами, брюки темно-зеленого кольору з тонкими полосами, туфлі чорного кольору.
ОСОБЛИВІ ПРИКМЕТИ: на правій нозі в нижній частині лівої гомілки садна, на правій руці не розгинається мізинець.
Зниклий має проблеми із пам’яттю. Документів та засобів зв’язку при собі не мав.
"Просимо громадян, яким відома будь-яка інформація про місцеперебування зниклого чоловіка, повідомити поліцію за телефонами: +380509786838 або 102", - наголошують у поліції.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Співробітники відділу поліції №1 (м.Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області встановлюють місцезнаходження громадянина Семчука Мирослава Євгеновича, 11 жовтня 1956 року народження, жителя міста Ківерці. Чоловік вчора, 07 вересня, близько 19:30 пішов з дому та не повернувся.
ПРИКМЕТИ: зріст близько 170 см, худорлявої тілобудови, сутулий, волосся темного кольору з сивиною та залисинами.
ОДЯГНЕНИЙ: у сорочку сірого кольору з тонкими полосами, светр темного кольору з яскравими кольорами, брюки темно-зеленого кольору з тонкими полосами, туфлі чорного кольору.
ОСОБЛИВІ ПРИКМЕТИ: на правій нозі в нижній частині лівої гомілки садна, на правій руці не розгинається мізинець.
Зниклий має проблеми із пам’яттю. Документів та засобів зв’язку при собі не мав.
"Просимо громадян, яким відома будь-яка інформація про місцеперебування зниклого чоловіка, повідомити поліцію за телефонами: +380509786838 або 102", - наголошують у поліції.
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