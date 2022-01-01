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ЗСУ за добу знищили 640 окупантів

ЗСУ за добу знищили 640 окупантів
Збройні сили України за добу знищили 640 окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.09 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 51 250 (+640) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2112 (+15) од,

бойових броньованих машин ‒ 4557 (+37) од,

артилерійських систем – 1126 (+32) од,

РСЗВ / MLRS – 305 (+5) од,

засобів ППО ‒ 159 (+3) од,

літаків – 239 (+2) од,

гелікоптерів – 210 (+2) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 884 (+4),

крилатих ракет ‒ 214 (+0),

кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3344 (+24) од,

спеціальної техніки ‒ 110 (+1).

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Теги: Росія, Україна, війна
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