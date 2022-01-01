ЗСУ за добу знищили 640 окупантів
Сьогодні, 09:56
Збройні сили України за добу знищили 640 окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.09 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 51 250 (+640) осіб ліквідовано,
танків ‒ 2112 (+15) од,
бойових броньованих машин ‒ 4557 (+37) од,
артилерійських систем – 1126 (+32) од,
РСЗВ / MLRS – 305 (+5) од,
засобів ППО ‒ 159 (+3) од,
літаків – 239 (+2) од,
гелікоптерів – 210 (+2) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 884 (+4),
крилатих ракет ‒ 214 (+0),
кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3344 (+24) од,
спеціальної техніки ‒ 110 (+1).
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Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.09 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 51 250 (+640) осіб ліквідовано,
танків ‒ 2112 (+15) од,
бойових броньованих машин ‒ 4557 (+37) од,
артилерійських систем – 1126 (+32) од,
РСЗВ / MLRS – 305 (+5) од,
засобів ППО ‒ 159 (+3) од,
літаків – 239 (+2) од,
гелікоптерів – 210 (+2) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 884 (+4),
крилатих ракет ‒ 214 (+0),
кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3344 (+24) од,
спеціальної техніки ‒ 110 (+1).
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