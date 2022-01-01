ЗСУ за добу знищили 640 окупантів





Про це



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.09 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 51 250 (+640) осіб ліквідовано,



танків ‒ 2112 (+15) од,



бойових броньованих машин ‒ 4557 (+37) од,



артилерійських систем – 1126 (+32) од,



РСЗВ / MLRS – 305 (+5) од,



засобів ППО ‒ 159 (+3) од,



літаків – 239 (+2) од,



гелікоптерів – 210 (+2) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 884 (+4),



крилатих ракет ‒ 214 (+0),



кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн – 3344 (+24) од,



спеціальної техніки ‒ 110 (+1).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збройні сили України за добу знищили 640 окупантів.Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.09 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 51 250 (+640) осіб ліквідовано,танків ‒ 2112 (+15) од,бойових броньованих машин ‒ 4557 (+37) од,артилерійських систем – 1126 (+32) од,РСЗВ / MLRS – 305 (+5) од,засобів ППО ‒ 159 (+3) од,літаків – 239 (+2) од,гелікоптерів – 210 (+2) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 884 (+4),крилатих ракет ‒ 214 (+0),кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 3344 (+24) од,спеціальної техніки ‒ 110 (+1).

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