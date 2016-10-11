На Волині затримали ЗІЛ, завантажений піском, з підробленими документами
Сьогодні, 10:23
У Камінь-Каширську затримали вантажівку за перевезення піску з підробленими дозвільними документами.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора під час патрулювання у Камені-Каширському співробітники сектору реагування патрульної поліції зупинили ЗІЛ, завантажений піском. За кермом автомобіля перебував 50-річний села Підцир’я.
Під час перевірки товарно-транспортної накладної правоохоронці виявили в ній ознаки підробки.
Так, з місця події вилучили ЗІЛ з піском. Дізнавачі районного відділу поліції розпочали за цим фактом досудове розслідування за ст. 358 Кримінального кодексу України. Йдеться про підроблення документів, печаток, штампів та бланків і використання підроблених документів, печаток, штамів.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора під час патрулювання у Камені-Каширському співробітники сектору реагування патрульної поліції зупинили ЗІЛ, завантажений піском. За кермом автомобіля перебував 50-річний села Підцир’я.
Під час перевірки товарно-транспортної накладної правоохоронці виявили в ній ознаки підробки.
Так, з місця події вилучили ЗІЛ з піском. Дізнавачі районного відділу поліції розпочали за цим фактом досудове розслідування за ст. 358 Кримінального кодексу України. Йдеться про підроблення документів, печаток, штампів та бланків і використання підроблених документів, печаток, штамів.
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