На Волині затримали ЗІЛ, завантажений піском, з підробленими документами

У Камінь-Каширську затримали вантажівку за перевезення піску з підробленими дозвільними документами.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Учора під час патрулювання у Камені-Каширському співробітники сектору реагування патрульної поліції зупинили ЗІЛ, завантажений піском. За кермом автомобіля перебував 50-річний села Підцир’я.Під час перевірки товарно-транспортної накладної правоохоронці виявили в ній ознаки підробки.Так, з місця події вилучили ЗІЛ з піском. Дізнавачі районного відділу поліції розпочали за цим фактом досудове розслідування за ст. 358 Кримінального кодексу України. Йдеться про підроблення документів, печаток, штампів та бланків і використання підроблених документів, печаток, штамів.