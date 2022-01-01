Побачив світ перший том видання «Журналісти на війні»





Про це повідомили на



Упорядником першого тому видання, присвяченого подіям у Криму та на Донбасі 2014-2021 років, виступив голова Київської організації НСЖУ Михайло Сорока. Незабаром відбудеться презентація книжки. Наразі її вже можна придбати в електронному форматі, невдовзі розпочнеться й продаж паперового видання.



Підготовлену книгу про журналістів на війні передали у видавництво наприкінці січня 2022-го – за місяць до нападу російських загарбників на Україну. Після початку масованої агресії було вирішено взятися за створення й другого тому видання, в якому йтиметься про громадянський і професійний подвиг українських журналістів у війні 2022 року.



«Читач напевне зауважить, що серед її авторів є й ті, що вже видали свої документальні свідчення про війну на Півдні та Сході України, які мали широкий суспільний резонанс. Приміром, Євгенія Подобна за книгу «Дівчата зрізають коси», а Станіслав Асєєв за книгу «В ізоляції» були ушановані Національною премією України імені Тараса Шевченка, – пише в передмові до першого тому голова Державного комітету телебачення і радіомовлення України Олег Наливайко. – У цьому ж виданні вони, як і їхні колеги, долучились до спільної розповіді, підсумком якої стала різнопланова, приголомшлива панорама війни і її сумних наслідків… Військовими кореспондентами називають себе майже всі автори публікацій. Не за примусом, а добровільно, за покликом серця й усвідомленням необхідності своєї журналістської місії, свого професійного обов’язку вони знову й знову їдуть на передову, де жорстоке, немилосердне протистояння з ворогом і де вирішується доля нашої Батьківщини».



Книгу складають матеріали, написані в різних жанрах: це репортажі, щоденникові записи, хроніки, коментарі, есе, аналітика. Але їх об’єднує те, що автори покладаються не на інформацію, взяту з інтернету, а на побачене своїми очима. Двох із авторів книжки – військового журналіста Дмитра Тимчука і телевізійника, Героя України Тараса Матвіїва – вже немає серед нас…

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! «Журналісти на війні» – книга історій про медійників, які пройшли через випробування війною, нещодавно побачила світ у харківському видавництві «Фоліо». Авторами видання стали самі журналісти.Про це повідомили на сайті НСЖУ Упорядником першого тому видання, присвяченого подіям у Криму та на Донбасі 2014-2021 років, виступив голова Київської організації НСЖУ. Незабаром відбудеться презентація книжки. Наразі її вже можна придбати в електронному форматі, невдовзі розпочнеться й продаж паперового видання.Підготовлену книгу про журналістів на війні передали у видавництво наприкінці січня 2022-го – за місяць до нападу російських загарбників на Україну. Після початку масованої агресії було вирішено взятися за створення й другого тому видання, в якому йтиметься про громадянський і професійний подвиг українських журналістів у війні 2022 року.«Читач напевне зауважить, що серед її авторів є й ті, що вже видали свої документальні свідчення про війну на Півдні та Сході України, які мали широкий суспільний резонанс. Приміром,за книгу «Дівчата зрізають коси», аза книгу «В ізоляції» були ушановані Національною премією України імені Тараса Шевченка, – пише в передмові до першого тому голова Державного комітету телебачення і радіомовлення України. – У цьому ж виданні вони, як і їхні колеги, долучились до спільної розповіді, підсумком якої стала різнопланова, приголомшлива панорама війни і її сумних наслідків… Військовими кореспондентами називають себе майже всі автори публікацій. Не за примусом, а добровільно, за покликом серця й усвідомленням необхідності своєї журналістської місії, свого професійного обов’язку вони знову й знову їдуть на передову, де жорстоке, немилосердне протистояння з ворогом і де вирішується доля нашої Батьківщини».Книгу складають матеріали, написані в різних жанрах: це репортажі, щоденникові записи, хроніки, коментарі, есе, аналітика. Але їх об’єднує те, що автори покладаються не на інформацію, взяту з інтернету, а на побачене своїми очима. Двох із авторів книжки – військового журналіста Дмитра Тимчука і телевізійника, Героя України Тараса Матвіїва – вже немає серед нас…

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію