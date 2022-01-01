Побачив світ перший том видання «Журналісти на війні»
Сьогодні, 10:50
«Журналісти на війні» – книга історій про медійників, які пройшли через випробування війною, нещодавно побачила світ у харківському видавництві «Фоліо». Авторами видання стали самі журналісти.
Про це повідомили на сайті НСЖУ.
Упорядником першого тому видання, присвяченого подіям у Криму та на Донбасі 2014-2021 років, виступив голова Київської організації НСЖУ Михайло Сорока. Незабаром відбудеться презентація книжки. Наразі її вже можна придбати в електронному форматі, невдовзі розпочнеться й продаж паперового видання.
Підготовлену книгу про журналістів на війні передали у видавництво наприкінці січня 2022-го – за місяць до нападу російських загарбників на Україну. Після початку масованої агресії було вирішено взятися за створення й другого тому видання, в якому йтиметься про громадянський і професійний подвиг українських журналістів у війні 2022 року.
«Читач напевне зауважить, що серед її авторів є й ті, що вже видали свої документальні свідчення про війну на Півдні та Сході України, які мали широкий суспільний резонанс. Приміром, Євгенія Подобна за книгу «Дівчата зрізають коси», а Станіслав Асєєв за книгу «В ізоляції» були ушановані Національною премією України імені Тараса Шевченка, – пише в передмові до першого тому голова Державного комітету телебачення і радіомовлення України Олег Наливайко. – У цьому ж виданні вони, як і їхні колеги, долучились до спільної розповіді, підсумком якої стала різнопланова, приголомшлива панорама війни і її сумних наслідків… Військовими кореспондентами називають себе майже всі автори публікацій. Не за примусом, а добровільно, за покликом серця й усвідомленням необхідності своєї журналістської місії, свого професійного обов’язку вони знову й знову їдуть на передову, де жорстоке, немилосердне протистояння з ворогом і де вирішується доля нашої Батьківщини».
Книгу складають матеріали, написані в різних жанрах: це репортажі, щоденникові записи, хроніки, коментарі, есе, аналітика. Але їх об’єднує те, що автори покладаються не на інформацію, взяту з інтернету, а на побачене своїми очима. Двох із авторів книжки – військового журналіста Дмитра Тимчука і телевізійника, Героя України Тараса Матвіїва – вже немає серед нас…
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Про це повідомили на сайті НСЖУ.
Упорядником першого тому видання, присвяченого подіям у Криму та на Донбасі 2014-2021 років, виступив голова Київської організації НСЖУ Михайло Сорока. Незабаром відбудеться презентація книжки. Наразі її вже можна придбати в електронному форматі, невдовзі розпочнеться й продаж паперового видання.
Підготовлену книгу про журналістів на війні передали у видавництво наприкінці січня 2022-го – за місяць до нападу російських загарбників на Україну. Після початку масованої агресії було вирішено взятися за створення й другого тому видання, в якому йтиметься про громадянський і професійний подвиг українських журналістів у війні 2022 року.
«Читач напевне зауважить, що серед її авторів є й ті, що вже видали свої документальні свідчення про війну на Півдні та Сході України, які мали широкий суспільний резонанс. Приміром, Євгенія Подобна за книгу «Дівчата зрізають коси», а Станіслав Асєєв за книгу «В ізоляції» були ушановані Національною премією України імені Тараса Шевченка, – пише в передмові до першого тому голова Державного комітету телебачення і радіомовлення України Олег Наливайко. – У цьому ж виданні вони, як і їхні колеги, долучились до спільної розповіді, підсумком якої стала різнопланова, приголомшлива панорама війни і її сумних наслідків… Військовими кореспондентами називають себе майже всі автори публікацій. Не за примусом, а добровільно, за покликом серця й усвідомленням необхідності своєї журналістської місії, свого професійного обов’язку вони знову й знову їдуть на передову, де жорстоке, немилосердне протистояння з ворогом і де вирішується доля нашої Батьківщини».
Книгу складають матеріали, написані в різних жанрах: це репортажі, щоденникові записи, хроніки, коментарі, есе, аналітика. Але їх об’єднує те, що автори покладаються не на інформацію, взяту з інтернету, а на побачене своїми очима. Двох із авторів книжки – військового журналіста Дмитра Тимчука і телевізійника, Героя України Тараса Матвіїва – вже немає серед нас…
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