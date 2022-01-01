Курс валют у Луцьку 8 вересня





Про це повідомляє



Євро купують за 40.33, а продають за – 40.69.



Щодо польського злотого, то його купують за 8.45, а продають – за 8,65.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 8 вересня готівковий курс долара становить 41.35, продають його за 41.65.Про це повідомляє Мінфін Євро купують за 40.33, а продають за – 40.69.Щодо польського злотого, то його купують за 8.45, а продають – за 8,65.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію