Курс валют у Луцьку 8 вересня

Курс валют у Луцьку 8 вересня
8 вересня готівковий курс долара становить 41.35, продають його за 41.65.

Про це повідомляє Мінфін.

Євро купують за 40.33, а продають за – 40.69.

Щодо польського злотого, то його купують за 8.45, а продають – за 8,65.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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