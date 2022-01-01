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Росія повернула тіло британського волонтера Пола Урі: присутні сліди катувань, – Лубінець

Росія повернула тіло британського волонтера Пола Урі: присутні сліди катувань, – Лубінець
Після більше ніж 1,5 місяці перемовин Російська Федерація через проксідержавні утворення - так звані “ДНР” - повернула тіло закатованого британського волонтера Пола Урі, якого з квітня до липня 2022 року незаконно утримувала в заручниках в тимчасово окупованому Донецьку.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

"В липні 2022 року ми бачили заяви російських пропагандистів про загибель Пола Урі “внаслідок хвороби і стресу”, а сьогодні 7 вересня 2022 року отримали понівечене тіло. Остаточно причину смерті Пола Урі підтвердить судмедекспертиза, всі необхідні повідомлення зроблені, також в належний спосіб поінформовано Посольство Великої Британії в Україні. Як Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, я вже сьогодні можу казати про те, що смерть була насильницька. Людина просто не може витримати такі катування. Я бачив фото тіла загиблого і у будь-кого, хто це побачить сумнівів не залишиться", - йдеться в повідомленні.

Вбивство волонтера Пола Урі через катування - воєнний злочин, який стане ще одним доказом під час трибуналу над російським політичним та військовим керівництвом. Доказом під час трибуналу проти Путіна.
Російська Федерація вчергове показує своє людожерське обличчя.

Щоденно піддаються катуванням та знаходяться під загрозою позасудових страт тисячі цивільних громадян, які незаконно утримуються у заручниках Росією на тимчасово окупованих територіях.

Згідно з Женевської конвенцією про захист цивільного населення під час війни заборонено брати у заручники цивільних осіб, завдавати їм каліцтва, здійснювати жорстоке поводження й застосовувати тортури, піддавати переслідуванню. Також цивільні особи повинні мати доступ до отримання медичної допомоги, включно із можливістю відвідування їх представниками Міжнародного Комітету Червоного Хреста та надання їм гуманітарної допомоги та надання лікарських засобів. На жаль, Російська Федерація не дотримується жодного із підписаних нею правил цивілізованого світу.

Британці Пол Урі (Paul Urey) та Ділан Гілл (Dylan Healy) були захоплені російськими військовими наприкінці квітня 2022 року поряд із Дніпрорудним у Запорізькій області, коли здійснювали свою діяльність як волонтери, долучені до евакуації виключно мирного населення з зони активних бойових дій.

Ділан Гілл наразі не звільнений та “звинувачується” у найманстві так званими “ДНР”, разом із іншими чотирма іноземцями - Ендрю Гіллом та Джоном Хардінгом з Великої Британії, Векославом Пребігом з Хорватії та Матіасом Густавссоном з Швеції.

Офіс Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та Національне інформаційне бюро мали всю необхідну інформацію про Пола Урі. Українська сторона неодноразово наголошувала на зобов'язанні Російської Федерації звільнити всіх незаконно утримуваних цивільних громадян.

Водночас, Російська Федерація використовувала і продовжує використовувати квазідержавні утворення так званих “ДНР” та “ЛНР” для шантажу партнерів України в світі, змушуючи їх вести перемовини щодо звільнення громадян не з політичним керівництвом в Кремлі, а з їх маріонетками у Донецьку чи Луганську.

"Як Уповноважений Верховної Ради України з прав людини висловлюю щирі співчуття родині та друзям Пола Урі. Українці ніколи не забудуть кожного, хто став поряд на допомогу нашій країні в боротьбі з російською агресією як цивільний волонтер чи військовий доброволець", - наголосив Лубінець.

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Теги: Росія, Україна, війна, полонені, британець
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