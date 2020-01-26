У Луцьку встановлюють особи людей, які причетні до скоєння крадіжки. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



За цим фактом слідчі слідчого відділу Луцького РУП ГУНП у Волинській області розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.



Встановлено, що кримінальне правопорушення вчинили особи зображені на фото.



Правоохоронці звертаються до громадян, яким відома будь-яка інформація про цих осіб, негайно повідомити поліцію за номерами телефонів: 0332-24-22-95, +380970981704, +380997690685 або 102.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцькі поліцейські встановлюють осіб, ймовірно, причетних до вчинення майнових злочинів.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.За цим фактом слідчі слідчого відділу Луцького РУП ГУНП у Волинській області розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.Встановлено, що кримінальне правопорушення вчинили особи зображені на фото.Правоохоронці звертаються до громадян, яким відома будь-яка інформація про цих осіб, негайно повідомити поліцію за номерами телефонів: 0332-24-22-95, +380970981704, +380997690685 або 102.

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