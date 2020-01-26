У Луцьку встановлюють особи людей, які причетні до скоєння крадіжки. ФОТО

У Луцьку встановлюють особи людей, які причетні до скоєння крадіжки. ФОТО
Луцькі поліцейські встановлюють осіб, ймовірно, причетних до вчинення майнових злочинів.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

За цим фактом слідчі слідчого відділу Луцького РУП ГУНП у Волинській області розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Встановлено, що кримінальне правопорушення вчинили особи зображені на фото.
У Луцьку встановлюють особи людей, які причетні до скоєння крадіжки. ФОТО

Правоохоронці звертаються до громадян, яким відома будь-яка інформація про цих осіб, негайно повідомити поліцію за номерами телефонів: 0332-24-22-95, +380970981704, +380997690685 або 102.
У Луцьку встановлюють особи людей, які причетні до скоєння крадіжки. ФОТО

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Теги: Волинь, Луцьк, поліція, крадіжки
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