Тепер у «Дії» можна одружитися

Тепер у «Дії» можна одружитися
В Україні відтепер громадяни можуть одружитися, навіть якщо забулися паспорт вдома. Тепер поділитися копією документа можна за допомогою "Дії".

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в Telegram.

"Підключили ДРАЦСи до шерингу цифрових документів в "Дії". Тепер можна одружитися, навіть якщо забули паспорт вдома", - написав Федоров.

Щоб скористатися цією послугою, необхідно оновити "Дію" до останньої версії та виконати декілька кроків:

- відкрити паспорт у застосунку "Дія";
- натиснути на нього та обрати штрихкод;
- працівник може зісканувати штрихкод або вручну ввести в систему 13-значний код, який розташований під ним;
- підтвердити запит на передачу даних у застосунку "Дія".

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Теги: ДРАЦС, Дія, одруження
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