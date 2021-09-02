Тепер у «Дії» можна одружитися
Сьогодні, 12:25
В Україні відтепер громадяни можуть одружитися, навіть якщо забулися паспорт вдома. Тепер поділитися копією документа можна за допомогою "Дії".
Про це повідомляє міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в Telegram.
"Підключили ДРАЦСи до шерингу цифрових документів в "Дії". Тепер можна одружитися, навіть якщо забули паспорт вдома", - написав Федоров.
Щоб скористатися цією послугою, необхідно оновити "Дію" до останньої версії та виконати декілька кроків:
- відкрити паспорт у застосунку "Дія";
- натиснути на нього та обрати штрихкод;
- працівник може зісканувати штрихкод або вручну ввести в систему 13-значний код, який розташований під ним;
- підтвердити запит на передачу даних у застосунку "Дія".
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Про це повідомляє міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в Telegram.
"Підключили ДРАЦСи до шерингу цифрових документів в "Дії". Тепер можна одружитися, навіть якщо забули паспорт вдома", - написав Федоров.
Щоб скористатися цією послугою, необхідно оновити "Дію" до останньої версії та виконати декілька кроків:
- відкрити паспорт у застосунку "Дія";
- натиснути на нього та обрати штрихкод;
- працівник може зісканувати штрихкод або вручну ввести в систему 13-значний код, який розташований під ним;
- підтвердити запит на передачу даних у застосунку "Дія".
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