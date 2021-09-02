Тепер у «Дії» можна одружитися





Про це Михайло Федоров в Telegram.



"Підключили ДРАЦСи до шерингу цифрових документів в "Дії". Тепер можна одружитися, навіть якщо забули паспорт вдома", - написав Федоров.



Щоб скористатися цією послугою, необхідно оновити "Дію" до останньої версії та виконати декілька кроків:



- відкрити паспорт у застосунку "Дія";

- натиснути на нього та обрати штрихкод;

- працівник може зісканувати штрихкод або вручну ввести в систему 13-значний код, який розташований під ним;

- підтвердити запит на передачу даних у застосунку "Дія".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні відтепер громадяни можуть одружитися, навіть якщо забулися паспорт вдома. Тепер поділитися копією документа можна за допомогою "Дії".Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Українив Telegram."Підключили ДРАЦСи до шерингу цифрових документів в "Дії". Тепер можна одружитися, навіть якщо забули паспорт вдома", - написав Федоров.Щоб скористатися цією послугою, необхідно оновити "Дію" до останньої версії та виконати декілька кроків:- відкрити паспорт у застосунку "Дія";- натиснути на нього та обрати штрихкод;- працівник може зісканувати штрихкод або вручну ввести в систему 13-значний код, який розташований під ним;- підтвердити запит на передачу даних у застосунку "Дія".

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