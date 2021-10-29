Наскільки Волинь готова до опалювального сезону

Керівник профільного департаменту Волинської ОВА Андрій Пиріг розповів, що в області триває планова робота з підготовки до опалювального періоду 2022-2023 років. За його словами станом на 1 вересня підготовлено понад 80% котелень, теплових мереж та теплових пунктів, а також об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства. Усі роботи планують завершити до 1 жовтня.Про це йшлося на постійній комісії облради з питань промисловості, транспорту, зв’язку, паливно-енергетичного комплексу, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства.В області створили необхідні запаси твердого палива: дров, тріски, торфу. Окрім того, подбали й про ймовірність виникнення надзвичайних ситуацій.«На щастя руйнувань житлово-комунальної інфраструктури у нас наразі немає, однак на випадок виникнення надзвичайних ситуацій чи аварій на теплових та водопровідних мережах в області сформовано 30 аварійних бригад тепло-, водопостачальними підприємствами та 76 аварійних бригад підприємств житло-комунального господарства, це: покрівельники, столярі, слюсарі-сантехніки, електрики, які у будь-який момент готові включитися в роботу» , - наголосив він.Андрій Пиріг також зауважив, що підприємствами теплопостачання активно впроваджуються заходи зі зменшення використання природного газу, а зокрема: заміна на котельних пальникових пристроїв з використанням струменево-нішевої технології, заміна насосного обладнання, облаштування в житлових будинках індивідуальних теплових пунктів (ІТП).Він також зауважив, що серед проблемних питань залишаються розрахунки за житлово-комунальні послуги. «Населення у березні-квітні сплачувало на рівні 40-50%, а у липні ситуація стабілізувалась і ми вже вийшли на понад 90 % оплати. Втім, ситуація з бюджетами досить складна. Не доплачують підприємствам теплопостачальникам і державний, і місцеві бюджети. На це варто звернути особливу увагу, адже борги напряму впливають на економічний та технічний стан господарств», - підкреслив він.Очільниця управління освіти і науки ОВАповідомила, що рамках підготовки до осінньо-зимового періоду в кожному освітньому закладі області проведено обстеження усіх об’єктів теплопостачання та затверджено комплекс відповідних заходів для того, щоб усі вони функціонували безперебійно.«Заклади освіти області опалює 495 котелень, з них 372 твердопаливні, 104 газових, 10 комбінованих і 2 електричних. Освітні установи також подбали про достатні запаси твердого палива. На сьогодні відкритим залишається питання заборгованості державних компенсацій витрат на комунальні послуги в тих закладах освіти, на базі яких проживали внутрішньо переміщені особи», - зауважила вона.Заступник начальника управління охорони здоров’я ОВАзазначив, що близько 90 % медичних закладів готові до нового опалювального сезону, майже у повному обсязі закуплено альтернативні види палива. Усі заклади охорони здоров’я забезпечені генераторами, у тому числі й кисневими. Єдиним проблемним питанням, яке на разі потребує першочергового вирішення, є відбудова димоходу у Ратнівській ЦРЛ, що був пошкоджений під час буревію, ПКД на ці роботи виготовлена, ціна питання понад 4 млн грн, його планують закрити коштом місцевого бюджету.