Волинь може прийняти ще до 5 тисяч переселенців

Від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України в нашій області прийняли 72 тисячі 846 вимушено-евакуйованих осіб.Про це повідомляють у Волинській ОВА.З них 25 людей – минулої доби.На Волині проживають і мають статус ВПО 59 тис. 896 осіб. Це становить 42 тис. 238 сімей, у яких 18 тис. 298 – діти.Серед внутрішньо-переміщених осіб:- 2 193 осіб з інвалідністю,- 7 646 пенсіонерів,- 70 багатодітних сімей,- 8 сімей батьків-одинаків.Наразі в області можливо додатково розмістити ще до п’яти тисяч внутрішніх переселенців. Також триває підготовка восьми тисяч місця для можливого розселення людей.