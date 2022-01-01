Волинь може прийняти ще до 5 тисяч переселенців
Сьогодні, 13:30
Від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України в нашій області прийняли 72 тисячі 846 вимушено-евакуйованих осіб.
Про це повідомляють у Волинській ОВА.
З них 25 людей – минулої доби.
На Волині проживають і мають статус ВПО 59 тис. 896 осіб. Це становить 42 тис. 238 сімей, у яких 18 тис. 298 – діти.
Серед внутрішньо-переміщених осіб:
- 2 193 осіб з інвалідністю,
- 7 646 пенсіонерів,
- 70 багатодітних сімей,
- 8 сімей батьків-одинаків.
Наразі в області можливо додатково розмістити ще до п’яти тисяч внутрішніх переселенців. Також триває підготовка восьми тисяч місця для можливого розселення людей.
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Про це повідомляють у Волинській ОВА.
З них 25 людей – минулої доби.
На Волині проживають і мають статус ВПО 59 тис. 896 осіб. Це становить 42 тис. 238 сімей, у яких 18 тис. 298 – діти.
Серед внутрішньо-переміщених осіб:
- 2 193 осіб з інвалідністю,
- 7 646 пенсіонерів,
- 70 багатодітних сімей,
- 8 сімей батьків-одинаків.
Наразі в області можливо додатково розмістити ще до п’яти тисяч внутрішніх переселенців. Також триває підготовка восьми тисяч місця для можливого розселення людей.
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