У Польщі студентам з України оплачуватимуть навчання та житло

У Польщі студентам з України оплачуватимуть навчання та житло
У Польщі стартував проєкт, який допомагає молоді з України безкоштовно навчатися, отримати житло та працювати одночасно. Українцям будуть оплачувати також транспорт і канікули.

Про це пише "Наша Польща".

Програма Studiujepracuje.pl спрямована на українців від 18 до 25 років. Взяти в ній участь можуть ті студенти, які планують навчатися заочно в польських вищих навчальних закладах або поліцеальних школах і паралельно працювати.

Згідно з умовами проєкту, студентам, які працюють, обіцяють:

- повну компенсацію вартості навчання;
- безкоштовне проживання або компенсацію 600 злотих (4 639 гривень) для тих, хто хоче орендувати житло;
- проїзд у громадському транспорті - 150 злотих (1 160 гривень);
- приватне медичне страхування;
- допомогу на канікули - 1 800 злотих (13 920 гривень) раз на рік.

Обрати навчальний заклад, а також спеціальність студенти можуть самостійно. Загалом у проєкті беруть участь 85 міст Польщі. Для того, щоб взяти участь, треба зареєструватися на сайті проєкту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Польща, студенти, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські правоохоронці повідомили про підозру псевдопрокурору
Сьогодні, 14:45
На «Ягодині» – черги з 2670 вантажівок
Сьогодні, 14:40
У Польщі студентам з України оплачуватимуть навчання та житло
Сьогодні, 14:05
Лучанин переміг на змаганнях з маунтинбайку у Швейцарії
Сьогодні, 13:46
Волинь може прийняти ще до 5 тисяч переселенців
Сьогодні, 13:30
Схожі новини
Державні виші Польщі знизили вартість навчання для українців Державні виші Польщі знизили вартість навчання для українців
23 березень, 2016, 23:34
Україна та Польща відкриють ще один пункт пропуску на кордоні Україна та Польща відкриють ще один пункт пропуску на кордоні
07 вересень, 07:33
Волинян повідомили про зміни в організації руху транспорту на кордоні з Польщею Волинян повідомили про зміни в організації руху транспорту на кордоні з Польщею
31 серпень, 12:10
Польща продовжить виплати допомог українським біженцям Польща продовжить виплати допомог українським біженцям
01 липень, 06:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Війна із Росією забрала життя волинянина Сергія Якимука
Сьогодні, 15:22
 0
У селі на Волині затримали мотоцикліста, який рухався зі швидкістю 135 км/год
Сьогодні, 15:04
 0
Волинські правоохоронці повідомили про підозру псевдопрокурору
Сьогодні, 14:45
 0
На «Ягодині» – черги з 2670 вантажівок
Сьогодні, 14:40
 0
У Польщі студентам з України оплачуватимуть навчання та житло
Сьогодні, 14:05
 0
Медіа
відео
1/8