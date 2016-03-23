У Польщі студентам з України оплачуватимуть навчання та житло





Про це



Програма Studiujepracuje.pl спрямована на українців від 18 до 25 років. Взяти в ній участь можуть ті студенти, які планують навчатися заочно в польських вищих навчальних закладах або поліцеальних школах і паралельно працювати.



Згідно з умовами проєкту, студентам, які працюють, обіцяють:



- повну компенсацію вартості навчання;

- безкоштовне проживання або компенсацію 600 злотих (4 639 гривень) для тих, хто хоче орендувати житло;

- проїзд у громадському транспорті - 150 злотих (1 160 гривень);

- приватне медичне страхування;

- допомогу на канікули - 1 800 злотих (13 920 гривень) раз на рік.



Обрати навчальний заклад, а також спеціальність студенти можуть самостійно. Загалом у проєкті беруть участь 85 міст Польщі. Для того, щоб взяти участь, треба зареєструватися на сайті проєкту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Польщі стартував проєкт, який допомагає молоді з України безкоштовно навчатися, отримати житло та працювати одночасно. Українцям будуть оплачувати також транспорт і канікули.Про це пише "Наша Польща".Програма Studiujepracuje.pl спрямована на українців від 18 до 25 років. Взяти в ній участь можуть ті студенти, які планують навчатися заочно в польських вищих навчальних закладах або поліцеальних школах і паралельно працювати.Згідно з умовами проєкту, студентам, які працюють, обіцяють:- повну компенсацію вартості навчання;- безкоштовне проживання або компенсацію 600 злотих (4 639 гривень) для тих, хто хоче орендувати житло;- проїзд у громадському транспорті - 150 злотих (1 160 гривень);- приватне медичне страхування;- допомогу на канікули - 1 800 злотих (13 920 гривень) раз на рік.Обрати навчальний заклад, а також спеціальність студенти можуть самостійно. Загалом у проєкті беруть участь 85 міст Польщі. Для того, щоб взяти участь, треба зареєструватися на сайті проєкту.

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