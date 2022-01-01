Волинські правоохоронці повідомили про підозру псевдопрокурору

34-річному мешканцю Луганська на Волині заочно повідомили про підозру у колобораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.За даними слідства, в травні 2022 року громадянин України, перебуваючи на тимчасово окупованій території Старобільського району Луганської області, добровільно погодився співпрацювати із загарбниками, обійнявши псевдопосаду «заступника прокурора Марківського району Генеральної прокуратури ЛНР».Наразі слідчий суддя надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) щодо так званого «прокурора» - у відсутності самого підозрюваного.Вкінці розслідування, яке провадить слідчий відділ СБУ у Волинській області, обвинувальний акт буде скеровано до суду.Псевдопрокурору загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років, з конфіскацією майна.