Війна із Росією забрала життя волинянина Сергія Якимука

Війна із Росією забрала життя волинянина Сергія Якимука
Головненська громада втратили ще одного захисника. 4 вересня загинув Якимук Сергій Іванович, 1973 року народження.

Про це повідомляють на сторінці громади.

"Сергій, захищаючи неньку-Україну від російського окупанта, не вагаючись, віддав найцінніше, що тільки мав - власне життя", - йдеться у повідомленні.

На території громади на знак скорботи за загиблим оголосили жалобу 8,9,10 вересня.

Про дату та час зустрічі з Героєм повідомлять пізніше.

Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам‘ять, честь і шана Герою!

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Теги: Головне, Якимук, загинув
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