Війна із Росією забрала життя волинянина Сергія Якимука

Якимук Сергій Іванович, 1973 року народження.



Про це повідомляють на



"Сергій, захищаючи неньку-Україну від російського окупанта, не вагаючись, віддав найцінніше, що тільки мав - власне життя", - йдеться у повідомленні.



На території громади на знак скорботи за загиблим оголосили жалобу 8,9,10 вересня.



Про дату та час зустрічі з Героєм повідомлять пізніше.



Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам‘ять, честь і шана Герою!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Головненська громада втратили ще одного захисника. 4 вересня загинув1973 року народження.Про це повідомляють на сторінці громади."Сергій, захищаючи неньку-Україну від російського окупанта, не вагаючись, віддав найцінніше, що тільки мав - власне життя", - йдеться у повідомленні.На території громади на знак скорботи за загиблим оголосили жалобу 8,9,10 вересня.Про дату та час зустрічі з Героєм повідомлять пізніше.

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