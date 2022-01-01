Війна із Росією забрала життя волинянина Сергія Якимука
Сьогодні, 15:22
Головненська громада втратили ще одного захисника. 4 вересня загинув Якимук Сергій Іванович, 1973 року народження.
Про це повідомляють на сторінці громади.
"Сергій, захищаючи неньку-Україну від російського окупанта, не вагаючись, віддав найцінніше, що тільки мав - власне життя", - йдеться у повідомленні.
На території громади на знак скорботи за загиблим оголосили жалобу 8,9,10 вересня.
Про дату та час зустрічі з Героєм повідомлять пізніше.
Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам‘ять, честь і шана Герою!
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Про це повідомляють на сторінці громади.
"Сергій, захищаючи неньку-Україну від російського окупанта, не вагаючись, віддав найцінніше, що тільки мав - власне життя", - йдеться у повідомленні.
На території громади на знак скорботи за загиблим оголосили жалобу 8,9,10 вересня.
Про дату та час зустрічі з Героєм повідомлять пізніше.
Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам‘ять, честь і шана Герою!
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