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На Миколаївщині загинув Герой з Луцька Роман Волошкін

На Миколаївщині загинув Герой з Луцька Роман Волошкін
Захищаючи незалежність України, загинув лучанин Роман Волошкін.

Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Лучанин Волошкін Роман Сергійович, 27.02.1968 року народження, призваний на військову службу по мобiлiзацiї до складу вiйськової частини на посаду номер обслуги мотопіхотного відділення мотопіхотного взводу мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону.

Солдат Волошкін Роман Сергійович загинув 06.09.2022 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територiальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Безіменне Миколаївської області.

Щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам‘ять, честь і шана Герою!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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