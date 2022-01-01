Луцьк провів в останню дорогу загиблого Героя Віталія Степанишена

Сьогодні, 8 серпня, Луцька міська територіальна громада попрощалася ще з одним військовослужбовцем, який віддав своє життя у війні з Росією. У кафедральному соборі Святої Трійці відспівали полеглого на сході УкраїниПро це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Віталій Степанишен був призваний на військову службу по мобілізації 26 лютого на посаду сапера інженерно-саперного відділення інженерно-саперного взводу механізованого батальйону.Загинув 29 серпня у результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Байрак Харківської області.“Сьогодні ми прощаємося із невинно убієнним воїном Віталієм. Висловлюємо щирі співчуття його родині, скорбимо разом із нею, – сказав декан кафедрального собору Святої Трійці, протоієрей. – Його похорон – це ще одна нагода всім нам усвідомити, що війна несе смерть, а відтак змінити свій настрій з байдужого на бойовий. Потрібно також змінити свою молитву про благополуччя України на молитву про наших воїнів. Нехай Господь почує її і допоможе українським Збройним Силам і всім людям, які їх підтримують, здобути перемогу в цій війні”.До молитви за упокій душі спочилого разом із духовенством, небайдужими лучанами долучилися Луцький міський головата представники обласної влади.По завершенню панахиди домовину з тілом воїна під звуки дзвонів і солдатської сурми прощальною ходою пронесли Театральним майданом. Біля фотостенду “Герої Небесної Сотні — Загинули за єдність України” траурна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь і шана Герою!