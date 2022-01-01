 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Луцьк провів в останню дорогу загиблого Героя Віталія Степанишена

Луцьк провів в останню дорогу загиблого Героя Віталія Степанишена
Сьогодні, 8 серпня, Луцька міська територіальна громада попрощалася ще з одним військовослужбовцем, який віддав своє життя у війні з Росією. У кафедральному соборі Святої Трійці відспівали полеглого на сході України Віталія Степанишена.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Віталій Степанишен був призваний на військову службу по мобілізації 26 лютого на посаду сапера інженерно-саперного відділення інженерно-саперного взводу механізованого батальйону.

Загинув 29 серпня у результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Байрак Харківської області.
Луцьк провів в останню дорогу загиблого Героя Віталія Степанишена

“Сьогодні ми прощаємося із невинно убієнним воїном Віталієм. Висловлюємо щирі співчуття його родині, скорбимо разом із нею, – сказав декан кафедрального собору Святої Трійці, протоієрей Микола Нецькар. – Його похорон – це ще одна нагода всім нам усвідомити, що війна несе смерть, а відтак змінити свій настрій з байдужого на бойовий. Потрібно також змінити свою молитву про благополуччя України на молитву про наших воїнів. Нехай Господь почує її і допоможе українським Збройним Силам і всім людям, які їх підтримують, здобути перемогу в цій війні”.

До молитви за упокій душі спочилого разом із духовенством, небайдужими лучанами долучилися Луцький міський голова Ігор Поліщук та представники обласної влади.
Луцьк провів в останню дорогу загиблого Героя Віталія Степанишена

По завершенню панахиди домовину з тілом воїна під звуки дзвонів і солдатської сурми прощальною ходою пронесли Театральним майданом. Біля фотостенду “Герої Небесної Сотні — Загинули за єдність України” траурна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.
Луцьк провів в останню дорогу загиблого Героя Віталія Степанишена
Луцьк провів в останню дорогу загиблого Героя Віталія Степанишена

Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь і шана Герою!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
На Харківщині ЗСУ посунули противника на 50 км і повернули 20 населених пунктів
Сьогодні, 16:15
На Миколаївщині загинув Герой з Луцька Роман Волошкін
Сьогодні, 16:01
Глава Пентагону заявив про «очевидний успіх» України на полі бою
Сьогодні, 13:16
Побачив світ перший том видання «Журналісти на війні»
Сьогодні, 10:50
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцькому СІЗО вперше охрестили дитину
Сьогодні, 17:05
Луцьк провів в останню дорогу загиблого Героя Віталія Степанишена
Сьогодні, 16:55
На Харківщині ЗСУ посунули противника на 50 км і повернули 20 населених пунктів
Сьогодні, 16:15
На Миколаївщині загинув Герой з Луцька Роман Волошкін
Сьогодні, 16:01
У Луцьку замінюють 800 метрів труби на магістральному водогоні: коли завершать роботи
Сьогодні, 15:50
Схожі новини
На Миколаївщині загинув Герой з Луцька Роман Волошкін На Миколаївщині загинув Герой з Луцька Роман Волошкін
Сьогодні, 16:01
Відпрацьовують ліквідацію ДРГ: на Житомирщині, Рівненщині та Волині проходить активна фаза військових навчань Відпрацьовують ліквідацію ДРГ: на Житомирщині, Рівненщині та Волині проходить активна фаза військових навчань
07 вересень, 20:30
В результаті танкового обстрілу у бою за Україну загинув Герой з Волині Вадим Сілаєв В результаті танкового обстрілу у бою за Україну загинув Герой з Волині Вадим Сілаєв
07 вересень, 19:03
Завтра Луцьк прощатиметься з Героєм Віталієм Степанишеним, який загинув на Харківщині Завтра Луцьк прощатиметься з Героєм Віталієм Степанишеним, який загинув на Харківщині
07 вересень, 18:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцькому СІЗО вперше охрестили дитину
Сьогодні, 17:05
 0
Луцьк провів в останню дорогу загиблого Героя Віталія Степанишена
Сьогодні, 16:55
 0
На Харківщині ЗСУ посунули противника на 50 км і повернули 20 населених пунктів
Сьогодні, 16:15
 0
На Миколаївщині загинув Герой з Луцька Роман Волошкін
Сьогодні, 16:01
 0
У Луцьку замінюють 800 метрів труби на магістральному водогоні: коли завершать роботи
Сьогодні, 15:50
 0
Медіа
відео
1/8