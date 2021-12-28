У Луцькому СІЗО вперше охрестили дитину
Сьогодні, 17:05
У Луцькому слідчому ізоляторі вперше охрестили дитину. Хрещення дитини ув’язненої жінки провів голова пенітенціарної служби єпархії протоієрей Андрій Мовчанюк.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської єпархії Православної Церкви України.
Як зазначив душпастир, «новоохрещений младенець Давид посміхався протягом усієї молитви».
Пенітенціарну службу сформовано в духовній консисторії 2020 року з благословіння митрополита Луцького і Волинського Михаїла. Підрозділ займається духовної опікою тих, хто перебуває в установах Державної пенітенціарної служби на Волині. Це Луцький слідчий ізолятор, капеланом якого є о. Андрій, Маневицька та Цуманська виправні колонії, Ковельська виховна колонія.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської єпархії Православної Церкви України.
Як зазначив душпастир, «новоохрещений младенець Давид посміхався протягом усієї молитви».
Пенітенціарну службу сформовано в духовній консисторії 2020 року з благословіння митрополита Луцького і Волинського Михаїла. Підрозділ займається духовної опікою тих, хто перебуває в установах Державної пенітенціарної служби на Волині. Це Луцький слідчий ізолятор, капеланом якого є о. Андрій, Маневицька та Цуманська виправні колонії, Ковельська виховна колонія.
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