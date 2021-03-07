Що робити жінкам, які вже хочуть йти на фронт

Що робити жінкам, які вже хочуть йти на фронт
Якщо жінка хоче вступити до лав Збройних Сил України й відправитися на війну, у неї завжди є така можливість. Фактично, єдиною вимогою є задовільний стан здоров'я. Це станом на 8 вересня є добровільним, але невдовзі Верховна Рада може ухвалити рішення про військовий обов'язок жінок певних спеціальностей.

Про це повідомляє 24 канал із посиланням на брифінг члена Комітету ВРУ з питань нацбезпеки Федора Веніславського.

За словами нардепа, остаточного рішення щодо цього питання немає. Проте він заспокоїв, що в будь-якому разі поки рішення буде відтерміноване та обов'язкової мобілізації жінок не буде.

Якщо жінка хоче піти на службу, то їй потрібно встати на військовий облік у центрі комплектування. Після цього вже відбувається проходження медогляду й визначають, чи цю людину можуть залучити до тих чи інших військових завдань.

"Таких прикладів на цей час є досить багато. Всі жінки, які бажають служити в Збройних Силах, вони добровільному порядку укладають контракт. Іншими словами, жодних проблем з постановкою на військовий облік немає", – підсумував Веніславський.

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Теги: військові, жінки
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