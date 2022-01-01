На Харківщині росіяни примусово мобілізують чоловіків: яка ситуація на усіх напрямках
Сьогодні, 19:00
Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області та утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької, Миколаївської областей.
Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без змін. Визначені підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання в прикордонних з Україною районах. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по українській території з повітряного простору та території цієї країни.
На інших напрямках противник продовжив вогневе ураження по військових та цивільних об’єктах:
на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Сеньківка Чернігівської області та Миропільське, Великий Прикіл і Проходи Сумської області;
на Харківському напрямку, зі ствольної та реактивної артилерії, у районах населених пунктів Уди, Світличне, Нове, Мале Веселе, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Перемога, Старий Салтів, Байрак та Костянтинівка;
на Слов’янському напрямку – Слов’янськ, Вірнопілля, Долина, Краснопілля та Нова Дмитрівка;
на Краматорському напрямку – в районах населених пунктів Пришиб, Переїзне, Спірне та Роздолівка;
на Бахмутському напрямку – в районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве, Нью-Йорк і Веселе;
на Авдіївському напрямку – в районах Авдіївки, Первомайського, Водяного та Опитного;
на Новопавлівському напрямку – в районах населених пунктів Красногорівка, Мар’їнка, Велика Новосілка, Вугледар, Новомайорське та Єгорівка;
на Запорізькому напрямку – біля Новоандріївки, Новополя і Времівки;
на Південнобузькому напрямку – в районах населених пунктів Біла Криниця, Первомайське, Любимівка, Тернові Поди, Зелений Гай, Петрівка, Степова Долина, Правдине, Таврійське, Миролюбівка та Іванівка.
В результаті успішних дій партизанського руху, у взаємодії з артилерією Сил оборони, ворожі підрозділи мають суттєві проблеми з логістичним забезпеченням на тимчасово захоплених територіях Херсонської області.
З метою протидії витоку інформації про переміщення окупаційних підрозділів на залізничній станції населеного пункту Сокологірне збройні сили РФ посилили фільтраційні заходи.
На тимчасово захоплених територіях Харківської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, в ході підготовки до так званих “референдумів”, окупанти закликають місцевих жителів, які виїхали за межі тимчасово захопленої території, повернутися до своїх домівок до 1 жовтня. У разі відмови житло російські загарбники погрожують “націоналізувати”.
В окупованій частині Чугуївського району Харківської області ворог розпочав активні заходи з примусової мобілізації місцевого населення. Чоловіків призовного віку затримують та відправляють до Вовчанська, у так званий “вербувальний центр”.
Підрозділи Сил оборони утримують займані позиції та не допускають просування ворога. Українські військові успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Костянтинівка, Довгеньке, Дібрівне, Григорівка, Соледар, Первомайське, Невельське, Мар’їнка та Кам’янка.
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Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без змін. Визначені підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання в прикордонних з Україною районах. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по українській території з повітряного простору та території цієї країни.
На інших напрямках противник продовжив вогневе ураження по військових та цивільних об’єктах:
на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Сеньківка Чернігівської області та Миропільське, Великий Прикіл і Проходи Сумської області;
на Харківському напрямку, зі ствольної та реактивної артилерії, у районах населених пунктів Уди, Світличне, Нове, Мале Веселе, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Перемога, Старий Салтів, Байрак та Костянтинівка;
на Слов’янському напрямку – Слов’янськ, Вірнопілля, Долина, Краснопілля та Нова Дмитрівка;
на Краматорському напрямку – в районах населених пунктів Пришиб, Переїзне, Спірне та Роздолівка;
на Бахмутському напрямку – в районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве, Нью-Йорк і Веселе;
на Авдіївському напрямку – в районах Авдіївки, Первомайського, Водяного та Опитного;
на Новопавлівському напрямку – в районах населених пунктів Красногорівка, Мар’їнка, Велика Новосілка, Вугледар, Новомайорське та Єгорівка;
на Запорізькому напрямку – біля Новоандріївки, Новополя і Времівки;
на Південнобузькому напрямку – в районах населених пунктів Біла Криниця, Первомайське, Любимівка, Тернові Поди, Зелений Гай, Петрівка, Степова Долина, Правдине, Таврійське, Миролюбівка та Іванівка.
В результаті успішних дій партизанського руху, у взаємодії з артилерією Сил оборони, ворожі підрозділи мають суттєві проблеми з логістичним забезпеченням на тимчасово захоплених територіях Херсонської області.
З метою протидії витоку інформації про переміщення окупаційних підрозділів на залізничній станції населеного пункту Сокологірне збройні сили РФ посилили фільтраційні заходи.
На тимчасово захоплених територіях Харківської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, в ході підготовки до так званих “референдумів”, окупанти закликають місцевих жителів, які виїхали за межі тимчасово захопленої території, повернутися до своїх домівок до 1 жовтня. У разі відмови житло російські загарбники погрожують “націоналізувати”.
В окупованій частині Чугуївського району Харківської області ворог розпочав активні заходи з примусової мобілізації місцевого населення. Чоловіків призовного віку затримують та відправляють до Вовчанська, у так званий “вербувальний центр”.
Підрозділи Сил оборони утримують займані позиції та не допускають просування ворога. Українські військові успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Костянтинівка, Довгеньке, Дібрівне, Григорівка, Соледар, Первомайське, Невельське, Мар’їнка та Кам’янка.
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