«Льодовик судного дня» тане з неймовірною швидкістю





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Відповідно до нового дослідження, опублікованого у журналі Nature Geoscience, великий льодовик, розташований у західній частині Антарктики, пережив фазу «швидкого відступу» від шельфу лише за шість місяців, причому зазвичай цей процес триває десь протягом двох століть.



На відміну від деяких інших льодовиків, що «тримаються» за сушу, Туейтс лежить на морському дні, що робить його більш вразливим до нагрівання води в результаті зміни клімату, спричиненої діяльністю людини. На Туейтс вже припадає приблизно 4% річного підвищення рівня океану.



«Ви не зможете забрати Туейтс, залишивши решту Антарктики неушкодженою», — сказав Алістер Грехем, морський геолог з Університету Південної Флориди та співавтор дослідження.



Він описав наслідки танення Туейтса як такі, що загрожують існуванню людства.



За даними ООН, понад 40 відсотків населення планети живе в межах 100 км від узбережжя — районів, які сильно постраждають від припливів у випадку катастрофи.



Супутникові знімки, зроблені наприкінці минулого року, показали, що шельф, який стабілізує східну частину льодовика Туейтс, показав ознаки розтріскування — за словами вчених, це може призвести до ефекту «павутиння» по всьому клину, особливо у випадку сильних вітрів, згідно з даними Washington Post.



Однак дослідники кажуть, що обвал шельфу не сприятиме негайному підвищенню рівня океану, хоча він може прискорити ерозію льодовика Туейтс, руйнуючи його лід.



Грехем додав, що його команда не може з упевненістю передбачити, чи зможе льодовикова структура повністю розчинитися і коли це станеться, але скорочення викидів, що викликають нагрівання планети, у наступні 75 років буде вирішальним для її виживання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Льодовик Туейтс, який ще називають «льодови.Про це повідомляє УНН із посиланням на The Washington Post.Відповідно до нового дослідження, опублікованого у журналі Nature Geoscience, великий льодовик, розташований у західній частині Антарктики, пережив фазу «швидкого відступу» від шельфу лише за шість місяців, причому зазвичай цей процес триває десь протягом двох століть.На відміну від деяких інших льодовиків, що «тримаються» за сушу, Туейтс лежить на морському дні, що робить його більш вразливим до нагрівання води в результаті зміни клімату, спричиненої діяльністю людини. На Туейтс вже припадає приблизно 4% річного підвищення рівня океану.«Ви не зможете забрати Туейтс, залишивши решту Антарктики неушкодженою», — сказавморський геолог з Університету Південної Флориди та співавтор дослідження.Він описав наслідки танення Туейтса як такі, що загрожують існуванню людства.За даними ООН, понад 40 відсотків населення планети живе в межах 100 км від узбережжя — районів, які сильно постраждають від припливів у випадку катастрофи.Супутникові знімки, зроблені наприкінці минулого року, показали, що шельф, який стабілізує східну частину льодовика Туейтс, показав ознаки розтріскування — за словами вчених, це може призвести до ефекту «павутиння» по всьому клину, особливо у випадку сильних вітрів, згідно з даними Washington Post.Однак дослідники кажуть, що обвал шельфу не сприятиме негайному підвищенню рівня океану, хоча він може прискорити ерозію льодовика Туейтс, руйнуючи його лід.Грехем додав, що його команда не може з упевненістю передбачити, чи зможе льодовикова структура повністю розчинитися і коли це станеться, але скорочення викидів, що викликають нагрівання планети, у наступні 75 років буде вирішальним для її виживання.

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