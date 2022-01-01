Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 9 вересня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку 9 вересня сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Протягом усього дня очікується сильний дощ, який ввечері послабшає.
Про це повідомили Sinoptik.
У Волинському обласному центру з гідрометеорології синоптики прогнозують хмарність з проясненнями, короткочасний дощ, вдень місцями значний, подекуди гроза.
Температура повітря підніметься від 9°С до 16°С.
Вітер східний, 7-12 м /с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 7-12° тепла, вдень 12-17° тепла.
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Про це повідомили Sinoptik.
У Волинському обласному центру з гідрометеорології синоптики прогнозують хмарність з проясненнями, короткочасний дощ, вдень місцями значний, подекуди гроза.
Температура повітря підніметься від 9°С до 16°С.
Вітер східний, 7-12 м /с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 7-12° тепла, вдень 12-17° тепла.
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