Померла королева Великобританії Єлизавета II

Єлизавета II померла сьогодні у віці 96 років. До самої смерті вона виконувала обов'язки монарха Великобританії і королівств Співдружності. Єлизавета стала найстарішим монархом не тільки в історії британської імперії, але і найдовгоправлячим главою держави в світі.



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8 вересня після проведення оцінки здоров'я королеви, лікарі рекомендували їй залишитися під медичним наглядом в шотландському замку Балморал. Четверо її дітей - принц Чарльз, принцеса Анна, принц Ендрю та принц Едвар - приїхали до королеви.



Занепокоєння щодо здоров’я королеви виникло в жовтні, коли вона скасувала поїздку до Північної Ірландії та залишилася на ніч у лікарні. Відтоді було кілька відвідувань лікарні, але вони були амбулаторними.



6 вересня Єлизавета II зустрілася з Борисом Джонсоном і Ліз Трасс, але вони приїхали в Балморал, порушивши традицію зустрічей прем'єр-міністрів, що залишають посаду і вступають на неї у Букінгемському палаці.



Королева також відмовилася від участі в онлайн-засіданні Таємної ради 7 вересня після того, як лікарі порадили їй відпочити.



Біографія

Майбутня королева Єлизавета Олександра Марія народилася 21 червня 1926 року в родині графів йоркських. Через 10 років її батько Георг зійшов на престол після зречення свого брата Едуарда VIII.



Як старша дитина в сім'ї Єлизавета стала спадкоємицею монаршого титулу. Вона отримала домашню освіту під керівництвом своєї матері Єлизавети Боуз-Лайон і гувернантки.



Під час Другої світової війни вступила в жіночий загін самооборони, пройшла курс водія-механіка санітарного автомобіля і отримала звання лейтенанта. Формально Єлизавета була першим членом Королівської сім'ї, що служив в армії.



У лютому 1952 року король Георг VI помер, і Єлизавета була проголошена новим монархом Великобританії, Канади, Австралії, Нової Зеландії, Південної Африки, Пакистану і Цейлону.



Її коронація відбулася 2 червня 1953 року у Вестмінстерському абатстві. Церемонія вперше транслювалася по телебаченню в прямому ефірі.



За час правління Єлизавети повноваження монарха Великобританії значно скоротилися в результаті реформ політичної системи, а багато земель, які були під владою корони, здобули незалежність.



В останні десятиліття королева переважно виконувала представницькі функції для підтримки авторитету королівства на світовій арені, при цьому залишаючись політично нейтральною. Основними обов'язками королеви Єлизавети на престолі були дипломатичні візити в інші країни, прийом послів, зустрічі з представниками державної влади, читання щорічних послань в уряді, вручення нагород та інше.



Однак також формальним обов'язком королеви було право розпуску парламенту і призначення прем'єр-міністрів. За роки свого царювання Єлизавета встигла попрацювати з 14 прем'єрами, серед яких Вінстон Черчілль, Гарольд Вілсон, Маргарет Тетчер та інші.



Британська королева вела активну благодійну діяльність, була попечителем понад 500 громадських організацій.



Держави під правлінням Єлизавети

На момент смерті Єлизавета була монархом 15 держав (королівств Співдружності): Австралія, Антигуа і Барбуда, Багамські острови, Беліз, Великобританія, Гренада, Канада, Нова Зеландія, Папуа - Нова Гвінея, Сент-Вінсент і Гренадіни, Сент-Кітс і Невіс, Сент-Люсія, Соломонові Острови, Тувалу, Ямайка.



На початку царювання Єлизавети під владою корони перебували також Пакистан, Цейлон, Південна Африка та інші землі, що входили до складу британських колоній і домініонів. Починаючи з 60-х років багато з них стали незалежними і відмовилися від монархії



Сім'я і приватне життя королеви

У 21 рік Єлизавета вийшла заміж 26-річного Філіпа Маунтбеттена - принца грецького і данського. Філіп був праправнуком англійської королеви Вікторії і доводився четвероюрідним братом Єлизаветі.



Філіп брав участь у Другій світовій війні, був лейтенантом військово-морського флоту. У воєнні роки роман закоханих тривав у листуванні, а їх весілля відбулося в листопаді 1947 року.



Цей королівський шлюб став найтривалішим у світовій історії - подружжя прожило разом 73 роки. Філіп помер 9 квітня 2021 року, не доживши 2 місяці до свого 100-річного ювілею.



У Єлизавети і Філіпа народилося 4 дітей, а також було 8 онуків і 10 правнуків. Спадкоємцем королівського титулу став первісток пари - принц Уельський Чарльз (1948 р. н.). У 1950 році народилася єдина дочка королеви - принцеса Анна. Через 10 років Єлизавета народила третю дитину - принца Ендрю, герцога Йоркського. У 1964 році з'явився на світ принц Едвард, граф Уессекський.



У британської королеви було кілька хобі крім подорожей, в які вона їздила як з офіційними візитами, так і в приватному порядку (відвідала понад 130 країн).



Її цікавили верхова їзда, фотографія, а також Єлизавета захоплювалася розведенням собак. Улюбленою породою королеви була коргі. Перший щеня-коргі на прізвисько Дуки з'явився у неї в 1933 році. Всього за час свого царювання вона володіла понад 30 коргі, а також розводила спанієлів, лабрадорів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Королевапомерла сьогодні у віці 96 років. До самої смерті вона виконувала обов'язки монарха Великобританії і королівств Співдружності. Єлизавета стала найстарішим монархом не тільки в історії британської імперії, але і найдовгоправлячим главою держави в світі.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Королівської сім'ї.8 вересня після проведення оцінки здоров'я королеви, лікарі рекомендували їй залишитися під медичним наглядом в шотландському замку Балморал. Четверо її дітей - принц Чарльз, принцеса Анна, принц Ендрю та принц Едвар - приїхали до королеви.Занепокоєння щодо здоров’я королеви виникло в жовтні, коли вона скасувала поїздку до Північної Ірландії та залишилася на ніч у лікарні. Відтоді було кілька відвідувань лікарні, але вони були амбулаторними.6 вересня Єлизавета II зустрілася з Борисом Джонсоном і Ліз Трасс, але вони приїхали в Балморал, порушивши традицію зустрічей прем'єр-міністрів, що залишають посаду і вступають на неї у Букінгемському палаці.Королева також відмовилася від участі в онлайн-засіданні Таємної ради 7 вересня після того, як лікарі порадили їй відпочити.Майбутня королева Єлизавета Олександра Марія народилася 21 червня 1926 року в родині графів йоркських. Через 10 років її батько Георг зійшов на престол після зречення свого брата Едуарда VIII.Як старша дитина в сім'ї Єлизавета стала спадкоємицею монаршого титулу. Вона отримала домашню освіту під керівництвом своєї матері Єлизавети Боуз-Лайон і гувернантки.Під час Другої світової війни вступила в жіночий загін самооборони, пройшла курс водія-механіка санітарного автомобіля і отримала звання лейтенанта. Формально Єлизавета була першим членом Королівської сім'ї, що служив в армії.У лютому 1952 року король Георг VI помер, і Єлизавета була проголошена новим монархом Великобританії, Канади, Австралії, Нової Зеландії, Південної Африки, Пакистану і Цейлону.Її коронація відбулася 2 червня 1953 року у Вестмінстерському абатстві. Церемонія вперше транслювалася по телебаченню в прямому ефірі.За час правління Єлизавети повноваження монарха Великобританії значно скоротилися в результаті реформ політичної системи, а багато земель, які були під владою корони, здобули незалежність.В останні десятиліття королева переважно виконувала представницькі функції для підтримки авторитету королівства на світовій арені, при цьому залишаючись політично нейтральною. Основними обов'язками королеви Єлизавети на престолі були дипломатичні візити в інші країни, прийом послів, зустрічі з представниками державної влади, читання щорічних послань в уряді, вручення нагород та інше.Однак також формальним обов'язком королеви було право розпуску парламенту і призначення прем'єр-міністрів. За роки свого царювання Єлизавета встигла попрацювати з 14 прем'єрами, серед яких Вінстон Черчілль, Гарольд Вілсон, Маргарет Тетчер та інші.Британська королева вела активну благодійну діяльність, була попечителем понад 500 громадських організацій.На момент смерті Єлизавета була монархом 15 держав (королівств Співдружності): Австралія, Антигуа і Барбуда, Багамські острови, Беліз, Великобританія, Гренада, Канада, Нова Зеландія, Папуа - Нова Гвінея, Сент-Вінсент і Гренадіни, Сент-Кітс і Невіс, Сент-Люсія, Соломонові Острови, Тувалу, Ямайка.На початку царювання Єлизавети під владою корони перебували також Пакистан, Цейлон, Південна Африка та інші землі, що входили до складу британських колоній і домініонів. Починаючи з 60-х років багато з них стали незалежними і відмовилися від монархіїУ 21 рік Єлизавета вийшла заміж 26-річного Філіпа Маунтбеттена - принца грецького і данського. Філіп був праправнуком англійської королеви Вікторії і доводився четвероюрідним братом Єлизаветі.Філіп брав участь у Другій світовій війні, був лейтенантом військово-морського флоту. У воєнні роки роман закоханих тривав у листуванні, а їх весілля відбулося в листопаді 1947 року.Цей королівський шлюб став найтривалішим у світовій історії - подружжя прожило разом 73 роки. Філіп помер 9 квітня 2021 року, не доживши 2 місяці до свого 100-річного ювілею.У Єлизавети і Філіпа народилося 4 дітей, а також було 8 онуків і 10 правнуків. Спадкоємцем королівського титулу став первісток пари - принц Уельський Чарльз (1948 р. н.). У 1950 році народилася єдина дочка королеви - принцеса Анна. Через 10 років Єлизавета народила третю дитину - принца Ендрю, герцога Йоркського. У 1964 році з'явився на світ принц Едвард, граф Уессекський.У британської королеви було кілька хобі крім подорожей, в які вона їздила як з офіційними візитами, так і в приватному порядку (відвідала понад 130 країн).Її цікавили верхова їзда, фотографія, а також Єлизавета захоплювалася розведенням собак. Улюбленою породою королеви була коргі. Перший щеня-коргі на прізвисько Дуки з'явився у неї в 1933 році. Всього за час свого царювання вона володіла понад 30 коргі, а також розводила спанієлів, лабрадорів.

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