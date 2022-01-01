У Луцьку вже пів року діє розмовний клуб української мови для пересленців. ВІДЕО

За пів року навчання мовних курсів, які відбуваються у Волинському національному університеті імені Лесі Українки, їх відвідали 200 людей.Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на слова викладачки мовного клубу, доцентки Оксани Приймачок.Розмовний клуб створили, аби навчити говорити українською тих, хто в час повномасштабного вторгнення вимушено переселився на Волинь. Утім, з часом до клубу, – розповідає кураторка Оксана Приймачок, – доєдналися і лучани.Три місяці ходить на заняття пані Лариса. 40 років тому жінка приїхала жити до Луцька. У клуб прийшла, аби удосконалити українську мову. Каже: писати їй легше, ніж розмовляти.Пані Лариса відвідує курси української мови. Фото: Суспільне Луцьк67-мирічна Ніна родом з Херсону. В квітні вимушено переїхала до Луцька. З того часу відвідує розмовний клуб. Українську мову вивчала лише у школі. Заняттями задоволена, бо за п'ять місяців практичних навчань, – розповідає переселенка, – тепер може вільно спілкуватися у житті українською.Клуб відвідують переважно люди старшого та пенсійного віку, – говорить кураторка Оксана Приймачок. Спочатку українську мову вона викладала через граматику та правильну вимову. Потім, за бажанням відвідувачів, у клубі з’явилися домашні завдання, аби людям вдавалося швидше долати мовний бар’єр, – говорить Оксана Приймачок.Заняття у розмовному клубі української мови відбуваються щовівторка та щочетверга о 16 годині.Як відомо, наприкінці березня для внутрішньопереміщених людей у Луцьку відкрили мовний клуб, де у формі живого спілкування можна поглиблювати знання української мови. У клубі навчають безплатно.