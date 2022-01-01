У Луцьку вже пів року діє розмовний клуб української мови для пересленців. ВІДЕО
Сьогодні, 21:35
За пів року навчання мовних курсів, які відбуваються у Волинському національному університеті імені Лесі Українки, їх відвідали 200 людей.
Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на слова викладачки мовного клубу, доцентки Оксани Приймачок.
Розмовний клуб створили, аби навчити говорити українською тих, хто в час повномасштабного вторгнення вимушено переселився на Волинь. Утім, з часом до клубу, – розповідає кураторка Оксана Приймачок, – доєдналися і лучани.
Три місяці ходить на заняття пані Лариса. 40 років тому жінка приїхала жити до Луцька. У клуб прийшла, аби удосконалити українську мову. Каже: писати їй легше, ніж розмовляти.
Пані Лариса відвідує курси української мови. Фото: Суспільне Луцьк
67-мирічна Ніна родом з Херсону. В квітні вимушено переїхала до Луцька. З того часу відвідує розмовний клуб. Українську мову вивчала лише у школі. Заняттями задоволена, бо за п'ять місяців практичних навчань, – розповідає переселенка, – тепер може вільно спілкуватися у житті українською.
Клуб відвідують переважно люди старшого та пенсійного віку, – говорить кураторка Оксана Приймачок. Спочатку українську мову вона викладала через граматику та правильну вимову. Потім, за бажанням відвідувачів, у клубі з’явилися домашні завдання, аби людям вдавалося швидше долати мовний бар’єр, – говорить Оксана Приймачок.
Заняття у розмовному клубі української мови відбуваються щовівторка та щочетверга о 16 годині.
Як відомо, наприкінці березня для внутрішньопереміщених людей у Луцьку відкрили мовний клуб, де у формі живого спілкування можна поглиблювати знання української мови. У клубі навчають безплатно.
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Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на слова викладачки мовного клубу, доцентки Оксани Приймачок.
Розмовний клуб створили, аби навчити говорити українською тих, хто в час повномасштабного вторгнення вимушено переселився на Волинь. Утім, з часом до клубу, – розповідає кураторка Оксана Приймачок, – доєдналися і лучани.
Три місяці ходить на заняття пані Лариса. 40 років тому жінка приїхала жити до Луцька. У клуб прийшла, аби удосконалити українську мову. Каже: писати їй легше, ніж розмовляти.
Пані Лариса відвідує курси української мови. Фото: Суспільне Луцьк
67-мирічна Ніна родом з Херсону. В квітні вимушено переїхала до Луцька. З того часу відвідує розмовний клуб. Українську мову вивчала лише у школі. Заняттями задоволена, бо за п'ять місяців практичних навчань, – розповідає переселенка, – тепер може вільно спілкуватися у житті українською.
Клуб відвідують переважно люди старшого та пенсійного віку, – говорить кураторка Оксана Приймачок. Спочатку українську мову вона викладала через граматику та правильну вимову. Потім, за бажанням відвідувачів, у клубі з’явилися домашні завдання, аби людям вдавалося швидше долати мовний бар’єр, – говорить Оксана Приймачок.
Заняття у розмовному клубі української мови відбуваються щовівторка та щочетверга о 16 годині.
Як відомо, наприкінці березня для внутрішньопереміщених людей у Луцьку відкрили мовний клуб, де у формі живого спілкування можна поглиблювати знання української мови. У клубі навчають безплатно.
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