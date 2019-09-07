З 1 вересня від окупантів звільнили понад 1 000 квадратних кілометрів території України

Наші захисники продовжують робити все для звільнення кожного міста і села. Лише від 1 вересня вони вибили ворога із території площею понад 1 000 квадратних кілометрів.Такі дані озвучив 8 вересня. Про це повідомляєіз посиланням на його звернення в цей день.Глава держави акцентував, що активні дії на передовій тривають. У межах оборонних операцій наші воїни звільнили вже десятки населених пунктів. І навіть 8 вересня цей рух продовжився та були нові результати."Загалом із першого вересня звільнено понад тисячу квадратних кілометрів нашої території. Дякую всім, хто це забезпечив! Дякую армії, розвідникам, спецслужбовцям за кожен український прапор, який встановлено цими днями", – сказав президент.8 вересня чи не найбільше звільнених сіл було на Харківщині. Проте теж там замайорів прапор і над міськрадою міста Балаклія. Крім того, Збройні Сили України 8 вересня там полонили трьох військових армії росії. Як з'ясувалося, їм лише по 20 років, а приїхали юні окупанти з частин Брянської та Калінінградської областей.