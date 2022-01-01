Про успіхи на полі бою: добрі новини від ВолиньPost за 8 вересня

Вибухи в південно-східних районах тимчасово окупованого Мелітополя виявилися роботою партизанів, які знищили штаб окупантів та колаборантів, що готували в місті псевдореферендум.«Ще на один крок далі від псевдореферендуму. Сьогоднішні вибухи в Мелітополі - це черговий штаб «Єдиної Росії» в будівлі Нової пошти по вулиці Ломоносова, яку захопили окупанти» - написав мер Мелітополяу телеграмі.Збройні сили України за добу знищили 640 окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.09 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 51 250 (+640) осіб,танків ‒ 2112 (+15) од,бойових броньованих машин ‒ 4557 (+37) од,артилерійських систем – 1126 (+32) од,РСЗВ – 305 (+5) од,засобів ППО ‒ 159 (+3) од,літаків – 239 (+2) од,гелікоптерів – 210 (+2) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 884 (+4),крилатих ракет ‒ 214 (+0),кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 3344 (+24) од,спеціальної техніки ‒ 110 (+1).Щоб скористатися цією послугою, необхідно оновити "Дію" до останньої версії та виконати декілька кроків:- відкрити паспорт у застосунку "Дія";- натиснути на нього та обрати штрихкод;- працівник може зісканувати штрихкод або вручну ввести в систему 13-значний код, який розташований під ним;- підтвердити запит на передачу даних у застосунку "Дія".Міністр оборони СШАзаявив у четвер, що військова підтримка України з боку союзників дає плоди на полі бою."Зараз ми бачимо очевидний успіх наших спільних зусиль на полі бою. Щодня ми бачимо рішучість союзників та партнерів по всьому світу допомагати Україні чинити опір російській незаконні імперіалістичній невиправданій загарбницькій війні. Ми повинні розвиватися, оскільки розвивається боротьба", - зауважив Остін.Він також повідомив, що США передадуть Україні військового обладнання ще на 675 мільйонів доларів.Лучанинздобув перемогу серед юніорів в гонці крос кантрі у Швейцарії. Змагання з маунтинбайку Le Petit Raid Moutier відбулися 4 вересня в місті Мутьє у Швейцарії.Владислав боровся за першість у категорії "юніори" на дистанції протяжністю 4.75 кілометри, яку подолав з результатом 01:13:28.Програма Studiujepracuje.pl спрямована на українців від 18 до 25 років. Взяти в ній участь можуть ті студенти, які планують навчатися заочно в польських вищих навчальних закладах або поліцеальних школах і паралельно працювати.Згідно з умовами проєкту, студентам, які працюють, обіцяють:- повну компенсацію вартості навчання;- безкоштовне проживання або компенсацію 600 злотих (4 639 гривень) для тих, хто хоче орендувати житло;- проїзд у громадському транспорті - 150 злотих (1 160 гривень);- приватне медичне страхування;- допомогу на канікули - 1 800 злотих (13 920 гривень) раз на рік.Сили оборони України повернули під контроль уряду вже понад 700 квадратних кілометрів на Харківському на Південнобузькому напрямках.На цей час військові частини вклинились в оборону противника на Харківському напрямку - на глибину до 50 кіломерів. Тривають фільтраційні дії в низці населених пунктів.В ході ведення активних дій на Харківському напрямку звільнено понад 20 населених пунктів.На Краматорському напрямку підрозділи ЗСУ покращили своє тактичне положення, просунулись в глибину до 2 кілометрів.В ході ведення наступальних дій на Слов'янському напрямку підрозділи 103 окремої бригади ТРО разом з підрозділами 15-го полку НГУ просунулися в глибину на 3 кілометри та звільнили населений пункт Озерне.