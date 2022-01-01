Сейм Латвії проголосував за відокремлення Латвійської православної церкви від РПЦ

Сейм Латвії у четвер, 8 вересня, терміново підтримав законопроєкт про незалежність Латвійської православної церкви від московського патріархату.Голова Комісії Сейму з прав людини та громадських справ Артусс Кайміньш заявив, що ухвалення законопроєкту «закріпить історичну самостійність і незалежність ЛПЦ» та не допустить влади РПЦ над латвійською церквою, - пише НВ.Закон набуде чинності наступного дня після оприлюднення. Церква до 31 жовтня має погодити статут із новими нормами закону.Як повідомляє Delfi, законопроєкт ініціював президент Латвії Егілс Левітс. Він встановлює порядок затвердження та усунення митрополита, архієпископів і єпископів. За словами глави латвійської держави, це дозволить відновити історичний статус ЛПЦ, а розрив зв’язків із московським патріархом — важливе питання для латвійського суспільства, вірян і нацбезпеки.В анотації до законопроєкту сказано, що РПЦ тривалий час, а особливо після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну виправдовує та прославляє російську агресію і воєнні злочини, скоєні Росією на території України, повторює кремлівську пропаганду, яка ставить під сумнів державність і незалежність України, та притримується такої ж позиції щодо інших «прикордонних» країн, що загрожує інтересам нацбезпеки Латвії.Після початку повномасштабної війни Росії проти України глава РПЦ патріарх Кирило фактично підтримав агресію Росії та благословив військових країни-агресора на вбивство українців. У квітні під час служби у храмі збройних сил РФ Кирило розхвалював російських солдатів і ставив під сумнів незалежність України.