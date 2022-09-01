Новий король Великобританії взяв ім’я Карла ІІІ





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"Королева Єлизавета залишила по собі величний спадок. Сьогодні, як і вже протягом понад тисячі років до того, корона переходить нашому новому монарху, новому главі держави – Його Величності королю Карлу ІІІ", – сказала Трасс.



За традицією тронні імена британських королів пишуться в біблійній традиції. Так, королі з іменем Джеймс (James) мають тронне ім'я Яків, а Чарльз (Charles), відповідно, стає Карлом.



Під час звернення Трасс також назвала смерть королеви "величезним шоком для нації та світу" й назвала Єлизавету ІІ "каменем, на якому була побудована сучасна Британія", і "самим духом Великої Британії".



"Боже, бережи короля", – додала британська прем’єрка, відсилаючи до назви гімну Сполученого Королівства, який за правління Єлизавети ІІ називався "Боже, бережи королеву".



Чарльз став найстарішим монархом в історії Британії, що коли-небудь сходив на престол. Його дружина – 74-річна Камілла – отримає титул королеви-консорта. Це означає, що дружина короля має рівний із ним соціальний статус і має жіночий еквівалент його монархічного титулу.



Нагадаємо, у віці 96 років у шотландському замку Балморал померла королева Великої Британії Єлизавета II.



В останні місяці ЗМІ повідомляли про проблеми зі здоров’ям Єлизавети II, через які їй було важко пересуватися. У результаті вона не була присутня на низці заходів.



У Великій Британії, а також усіх країнах Співдружності Націй розпочався десятиденний траур у зв’язку зі смертю королеви Єлизавети ІІ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прем’єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс під час звернення до нації у зв’язку зі смертю королеви Єлизавети ІІ оголосила, що новий король узяв собі ім’я Карла ІІІ (Charles III).Про це повідомляє "Європейська правда" "Королева Єлизавета залишила по собі величний спадок. Сьогодні, як і вже протягом понад тисячі років до того, корона переходить нашому новому монарху, новому главі держави – Його Величності королю Карлу ІІІ", – сказала Трасс.За традицією тронні імена британських королів пишуться в біблійній традиції. Так, королі з іменем Джеймс (James) мають тронне ім'я Яків, а Чарльз (Charles), відповідно, стає Карлом.Під час звернення Трасс також назвала смерть королеви "величезним шоком для нації та світу" й назвала Єлизавету ІІ "каменем, на якому була побудована сучасна Британія", і "самим духом Великої Британії"."Боже, бережи короля", – додала британська прем’єрка, відсилаючи до назви гімну Сполученого Королівства, який за правління Єлизавети ІІ називався "Боже, бережи королеву".Чарльз став найстарішим монархом в історії Британії, що коли-небудь сходив на престол. Його дружина – 74-річна Камілла – отримає титул королеви-консорта. Це означає, що дружина короля має рівний із ним соціальний статус і має жіночий еквівалент його монархічного титулу.Нагадаємо, у віці 96 років у шотландському замку Балморал померла королева Великої Британії Єлизавета II.В останні місяці ЗМІ повідомляли про проблеми зі здоров’ям Єлизавети II, через які їй було важко пересуватися. У результаті вона не була присутня на низці заходів.У Великій Британії, а також усіх країнах Співдружності Націй розпочався десятиденний траур у зв’язку зі смертю королеви Єлизавети ІІ.

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