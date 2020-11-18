Юні футболісти «Волині» перемогли на Kovel Cup Time
Сьогодні, 02:18
Футболісти луцької "Волині" 2009 року народження стали переможцями "Kovel Cup Time".
Про це повідомляють організатори турніру.
3 і 4 вересня в місті Ковель відбувся восьмий осінній турнір з футболу "Kovel Cup Time" серед дітей 2009 р.н. В змаганнях брали участь 10 команд.
За підсумками змагань команди розташувалися в турнірній таблиці слідуючим чином:
1. "Волинь" Луцьк
2. "Атлет" Київ
3. "Заспа" Козин
4. ДЮСШ "Вараш"
5. "Волинь" Луцьк
6. ФЦ "Ковель"
7. ДЮФК "Тайм "
8. ДЮСШ-2 Луцьк
9. "Шахтар" Нововолинськ
10. "Єврошпон" Смига
На закритті фестивалю всі команди отримали кубок,кожна дитина та тренер отримали медаль за участь, подарунки від організаторів, а переможці ще й цінні презенти.
Кращими гравцем турніру став футболіст "Волині" Гарбар Михайло.
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Про це повідомляють організатори турніру.
3 і 4 вересня в місті Ковель відбувся восьмий осінній турнір з футболу "Kovel Cup Time" серед дітей 2009 р.н. В змаганнях брали участь 10 команд.
За підсумками змагань команди розташувалися в турнірній таблиці слідуючим чином:
1. "Волинь" Луцьк
2. "Атлет" Київ
3. "Заспа" Козин
4. ДЮСШ "Вараш"
5. "Волинь" Луцьк
6. ФЦ "Ковель"
7. ДЮФК "Тайм "
8. ДЮСШ-2 Луцьк
9. "Шахтар" Нововолинськ
10. "Єврошпон" Смига
На закритті фестивалю всі команди отримали кубок,кожна дитина та тренер отримали медаль за участь, подарунки від організаторів, а переможці ще й цінні презенти.
Кращими гравцем турніру став футболіст "Волині" Гарбар Михайло.
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