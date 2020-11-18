Юні футболісти «Волині» перемогли на Kovel Cup Time

Юні футболісти «Волині» перемогли на Kovel Cup Time
Футболісти луцької "Волині" 2009 року народження стали переможцями "Kovel Cup Time".

Про це повідомляють організатори турніру.

3 і 4 вересня в місті Ковель відбувся восьмий осінній турнір з футболу "Kovel Cup Time" серед дітей 2009 р.н. В змаганнях брали участь 10 команд.

За підсумками змагань команди розташувалися в турнірній таблиці слідуючим чином:
1. "Волинь" Луцьк
2. "Атлет" Київ
3. "Заспа" Козин
4. ДЮСШ "Вараш"
5. "Волинь" Луцьк
6. ФЦ "Ковель"
7. ДЮФК "Тайм "
8. ДЮСШ-2 Луцьк
9. "Шахтар" Нововолинськ
10. "Єврошпон" Смига

На закритті фестивалю всі команди отримали кубок,кожна дитина та тренер отримали медаль за участь, подарунки від організаторів, а переможці ще й цінні презенти.

Кращими гравцем турніру став футболіст "Волині" Гарбар Михайло.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: футбол, Волинь, турнір
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Новий король Великобританії взяв ім’я Карла ІІІ
Сьогодні, 03:42
Юні футболісти «Волині» перемогли на Kovel Cup Time
Сьогодні, 02:18
Сейм Латвії проголосував за відокремлення Латвійської православної церкви від РПЦ
Сьогодні, 01:16
9 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Про успіхи на полі бою: добрі новини від ВолиньPost за 8 вересня
08 вересень, 23:35
Схожі новини
«Волинь» U-13 стала переможцем турніру «Моршинська осінь-2020» «Волинь» U-13 стала переможцем турніру «Моршинська осінь-2020»
18 листопад, 2020, 06:31
«Волинь» не здобула перемогу в матчі з «Атлетіко» «Волинь» не здобула перемогу в матчі з «Атлетіко»
12 лютий, 2016, 07:36
Волинські ультрас грали у футбол, щоб допомогти бійцям АТО. ВІДЕО Волинські ультрас грали у футбол, щоб допомогти бійцям АТО. ВІДЕО
16 листопад, 2015, 14:10
Луцькі футболісти-аматори дізналися, хто буде їхніми суперниками у чемпіонаті України Луцькі футболісти-аматори дізналися, хто буде їхніми суперниками у чемпіонаті України
07 вересень, 02:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Новий король Великобританії взяв ім’я Карла ІІІ
Сьогодні, 03:42
 0
Юні футболісти «Волині» перемогли на Kovel Cup Time
Сьогодні, 02:18
 0
Сейм Латвії проголосував за відокремлення Латвійської православної церкви від РПЦ
Сьогодні, 01:16
 0
9 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Про успіхи на полі бою: добрі новини від ВолиньPost за 8 вересня
08 вересень, 23:35
 0
Медіа
відео
1/8