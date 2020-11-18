Юні футболісти «Волині» перемогли на Kovel Cup Time





Про це повідомляють організатори турніру.



3 і 4 вересня в місті Ковель відбувся восьмий осінній турнір з футболу "Kovel Cup Time" серед дітей 2009 р.н. В змаганнях брали участь 10 команд.



За підсумками змагань команди розташувалися в турнірній таблиці слідуючим чином:

1. "Волинь" Луцьк

2. "Атлет" Київ

3. "Заспа" Козин

4. ДЮСШ "Вараш"

5. "Волинь" Луцьк

6. ФЦ "Ковель"

7. ДЮФК "Тайм "

8. ДЮСШ-2 Луцьк

9. "Шахтар" Нововолинськ

10. "Єврошпон" Смига



На закритті фестивалю всі команди отримали кубок,кожна дитина та тренер отримали медаль за участь, подарунки від організаторів, а переможці ще й цінні презенти.



Кращими гравцем турніру став футболіст "Волині" Гарбар Михайло.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Футболісти луцької "Волині" 2009 року народження стали переможцями "Kovel Cup Time".Про це повідомляють організатори турніру.3 і 4 вересня в місті Ковель відбувся восьмий осінній турнір з футболу "Kovel Cup Time" серед дітей 2009 р.н. В змаганнях брали участь 10 команд.За підсумками змагань команди розташувалися в турнірній таблиці слідуючим чином:1. "Волинь" Луцьк2. "Атлет" Київ3. "Заспа" Козин4. ДЮСШ "Вараш"5. "Волинь" Луцьк6. ФЦ "Ковель"7. ДЮФК "Тайм "8. ДЮСШ-2 Луцьк9. "Шахтар" Нововолинськ10. "Єврошпон" СмигаНа закритті фестивалю всі команди отримали кубок,кожна дитина та тренер отримали медаль за участь, подарунки від організаторів, а переможці ще й цінні презенти.Кращими гравцем турніру став футболіст "Волині" Гарбар Михайло.

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