Як у звільненій від росіян Балаклії місцеві жителі зустрічають ЗСУ. ВІДЕО





Люди вздовж доріг радісно махають, побачивши машини ЗСУ, а жителі звільненого міста зі сльозами обіймають українських військових, - повідомляє



На одному з відео жінки зі сльозами, що вийшли з під'їзду, обіймають і дякують військовим, пропонують їм оладки.



На другому відео боєць знімає людей, які стоять уздовж дороги та радісно махають визволителям.















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У мережі з'явилися зворушливі кадри, як мешканці звільненої Балаклії Харківської області зустрічають українських захисників.Люди вздовж доріг радісно махають, побачивши машини ЗСУ, а жителі звільненого міста зі сльозами обіймають українських військових, - повідомляє "Кореспондент". На одному з відео жінки зі сльозами, що вийшли з під'їзду, обіймають і дякують військовим, пропонують їм оладки.На другому відео боєць знімає людей, які стоять уздовж дороги та радісно махають визволителям.

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