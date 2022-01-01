Як у звільненій від росіян Балаклії місцеві жителі зустрічають ЗСУ. ВІДЕО
Сьогодні, 05:27
У мережі з'явилися зворушливі кадри, як мешканці звільненої Балаклії Харківської області зустрічають українських захисників.
Люди вздовж доріг радісно махають, побачивши машини ЗСУ, а жителі звільненого міста зі сльозами обіймають українських військових, - повідомляє "Кореспондент".
На одному з відео жінки зі сльозами, що вийшли з під'їзду, обіймають і дякують військовим, пропонують їм оладки.
На другому відео боєць знімає людей, які стоять уздовж дороги та радісно махають визволителям.
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Люди вздовж доріг радісно махають, побачивши машини ЗСУ, а жителі звільненого міста зі сльозами обіймають українських військових, - повідомляє "Кореспондент".
На одному з відео жінки зі сльозами, що вийшли з під'їзду, обіймають і дякують військовим, пропонують їм оладки.
На другому відео боєць знімає людей, які стоять уздовж дороги та радісно махають визволителям.
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