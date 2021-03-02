В Україні ймовірно не будуть підвищувати мінімальну зарплату в 2023 році





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Заступник міністра Роман Єрмоличев під час зустрічі щодо держбюджету 2023 року зазначив, що у наступному році видатки на пенсійне та соціальне забезпечення не зменшуються, а деякі із них будуть збільшені.



"Близько 5,5 млрд грн буде закладено на забезпечення житлом ветеранів війни, адже ця категорія громадян украй важлива. Також буде забезпечено своєчасну виплату пенсій, соціальних допомог, виплати заробітних плат медикам та освітянам. Мінімальна заробітна плата буде на рівні грудня минулого року", – наголосив він.



Наразі мінімальна зарплата становить 6500 грн, а бюджетом на 2022 рік передбачалося її підвищення до 6700 грн на місяць з 1 жовтня. При цьому разом із "мінімалкою" підвищується і розмір мінімального страхового внеску ЄСВ.



В умовах воєнного стану пріоритетом державного бюджету на наступний рік буде сектор безпеки і оборони, а також забезпечення усіх соціальних зобов’язань держави, наголосив Єрмоличев.



Медицина також залишається пріоритетом фінансування на наступний рік, і наразі тривають обговорення з Національною службою здоров’я та МОЗ щодо залишків коштів, які знаходяться на рахунках надавачів медичних послуг. Планується коригування програми медгарантій, пояснив заступник міністра, але основні медичні послуги будуть фінансово забезпечені.



Також під час обговорення основних аспектів проекту держбюджету на 2023 рік було порушено питання фінансування видатків на культуру та мистецтво, збільшення фінансування вугільної промисловості, виплати заробітних плат у сфері охорони здоров’я.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерство фінансів у проєкті бюджету на 2023 рік планує залишити мінімальну заробітну плату на рівні грудня 2021 року, тобто 6500 грн.Про це повідомляє "Українська правда". Заступник міністра Роман Єрмоличев під час зустрічі щодо держбюджету 2023 року зазначив, що у наступному році видатки на пенсійне та соціальне забезпечення не зменшуються, а деякі із них будуть збільшені."Близько 5,5 млрд грн буде закладено на забезпечення житлом ветеранів війни, адже ця категорія громадян украй важлива. Також буде забезпечено своєчасну виплату пенсій, соціальних допомог, виплати заробітних плат медикам та освітянам. Мінімальна заробітна плата буде на рівні грудня минулого року", – наголосив він.Наразі мінімальна зарплата становить 6500 грн, а бюджетом на 2022 рік передбачалося її підвищення до 6700 грн на місяць з 1 жовтня. При цьому разом із "мінімалкою" підвищується і розмір мінімального страхового внеску ЄСВ.В умовах воєнного стану пріоритетом державного бюджету на наступний рік буде сектор безпеки і оборони, а також забезпечення усіх соціальних зобов’язань держави, наголосив Єрмоличев.Медицина також залишається пріоритетом фінансування на наступний рік, і наразі тривають обговорення з Національною службою здоров’я та МОЗ щодо залишків коштів, які знаходяться на рахунках надавачів медичних послуг. Планується коригування програми медгарантій, пояснив заступник міністра, але основні медичні послуги будуть фінансово забезпечені.Також під час обговорення основних аспектів проекту держбюджету на 2023 рік було порушено питання фінансування видатків на культуру та мистецтво, збільшення фінансування вугільної промисловості, виплати заробітних плат у сфері охорони здоров’я.

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