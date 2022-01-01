У луцькому університеті з несправних акумуляторів виготовлятимуть зарядні станції для ЗСУ
Сьогодні, 08:35
У Луцькому національному технічному університеті виготовлятимуть портативні зарядні станції на потреби ЗСУ.
Про це йдеться на сайті ЛНТУ.
Кафедра електроніки та телекомунікацій ЛНТУ виготовляє портативні зарядні станції для ЗСУ.
Долучитися до допомоги ЗСУ може кожен. Для цього потрібно принести несправні джерела безперебійного живлення (UPS) будь-якої потужності, сонячні панелі та акумуляторні елементи живлення в університет.
За деталями можна звернутися за адресою: вул. Львівська 75, ауд. Л105а або за телефоном +380 (99) 432 53 85
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Про це йдеться на сайті ЛНТУ.
Кафедра електроніки та телекомунікацій ЛНТУ виготовляє портативні зарядні станції для ЗСУ.
Долучитися до допомоги ЗСУ може кожен. Для цього потрібно принести несправні джерела безперебійного живлення (UPS) будь-якої потужності, сонячні панелі та акумуляторні елементи живлення в університет.
За деталями можна звернутися за адресою: вул. Львівська 75, ауд. Л105а або за телефоном +380 (99) 432 53 85
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