Курс валют у Луцьку 9 вересня





Про це повідомляє



Євро купують за 40.50, а продають за – 40.87.



Щодо польського злотого, то його купують за 8.50, а продають – за 8,75.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 9 вересня готівковий курс долара становить 41.35, продають його за 41.55.Про це повідомляє Мінфін Євро купують за 40.50, а продають за – 40.87.Щодо польського злотого, то його купують за 8.50, а продають – за 8,75.

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