Курс валют у Луцьку 9 вересня
Сьогодні, 09:08
9 вересня готівковий курс долара становить 41.35, продають його за 41.55.
Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 40.50, а продають за – 40.87.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.50, а продають – за 8,75.
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Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 40.50, а продають за – 40.87.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.50, а продають – за 8,75.
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