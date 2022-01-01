 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

ЗСУ за минулу добу ліквідували 650 окупантів, 10 танків та 1 гелікоптер

ЗСУ за минулу добу ліквідували 650 окупантів, 10 танків та 1 гелікоптер
Збройні сили України за минулу добу ліквідували 650 окупантів.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати Росії на 9 вересня орієнтовно склали:

особового складу - близько 51900 (+650) осіб ліквідовано;
танків - 2122 (+10);
бойових броньованих машин - 4575 (+18);
артилерійських систем - 1237 (+11);
РСЗВ - 306 (+1);
засоби ППО - 159 (+0);
літаків - 239 (+0);
гелікоптерів - 211 (+1);
безпілотників оперативно-тактичного рівня - 888 (+4);
крилаті ракети - 214 (+0);
Кораблі / катери - 15 (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн - 3399 (+55);
спеціальної техніки - 114 (+4).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Корабель ВМС Румунії потрапив на дрейфуючу міну в Чорному морі
Сьогодні, 09:15
На Волинському напрямку у Білорусі почались військові навчання зі «звільнення захоплених територій», – Генштаб
Сьогодні, 09:04
Луцьк провів в останню дорогу загиблого Героя Віталія Степанишена
08 вересень, 16:55
На Харківщині ЗСУ посунули противника на 50 км і повернули 20 населених пунктів
08 вересень, 16:15
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині зник безвісти 40-річний чоловік. ФОТО
Сьогодні, 09:39
ЗСУ за минулу добу ліквідували 650 окупантів, 10 танків та 1 гелікоптер
Сьогодні, 09:20
Корабель ВМС Румунії потрапив на дрейфуючу міну в Чорному морі
Сьогодні, 09:15
Курс валют у Луцьку 9 вересня
Сьогодні, 09:08
На Волинському напрямку у Білорусі почались військові навчання зі «звільнення захоплених територій», – Генштаб
Сьогодні, 09:04
Схожі новини
Корабель ВМС Румунії потрапив на дрейфуючу міну в Чорному морі Корабель ВМС Румунії потрапив на дрейфуючу міну в Чорному морі
Сьогодні, 09:15
На Волинському напрямку у Білорусі почались військові навчання зі «звільнення захоплених територій», – Генштаб На Волинському напрямку у Білорусі почались військові навчання зі «звільнення захоплених територій», – Генштаб
Сьогодні, 09:04
На Харківщині росіяни примусово мобілізують чоловіків: яка ситуація на усіх напрямках На Харківщині росіяни примусово мобілізують чоловіків: яка ситуація на усіх напрямках
08 вересень, 19:00
Луцьк провів в останню дорогу загиблого Героя Віталія Степанишена Луцьк провів в останню дорогу загиблого Героя Віталія Степанишена
08 вересень, 16:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині зник безвісти 40-річний чоловік. ФОТО
Сьогодні, 09:39
 0
ЗСУ за минулу добу ліквідували 650 окупантів, 10 танків та 1 гелікоптер
Сьогодні, 09:20
 0
Корабель ВМС Румунії потрапив на дрейфуючу міну в Чорному морі
Сьогодні, 09:15
 0
Курс валют у Луцьку 9 вересня
Сьогодні, 09:08
 0
На Волинському напрямку у Білорусі почались військові навчання зі «звільнення захоплених територій», – Генштаб
Сьогодні, 09:04
 0
Медіа
відео
1/8