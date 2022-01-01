ЗСУ за минулу добу ліквідували 650 окупантів, 10 танків та 1 гелікоптер
Сьогодні, 09:20
Збройні сили України за минулу добу ліквідували 650 окупантів.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати Росії на 9 вересня орієнтовно склали:
особового складу - близько 51900 (+650) осіб ліквідовано;
танків - 2122 (+10);
бойових броньованих машин - 4575 (+18);
артилерійських систем - 1237 (+11);
РСЗВ - 306 (+1);
засоби ППО - 159 (+0);
літаків - 239 (+0);
гелікоптерів - 211 (+1);
безпілотників оперативно-тактичного рівня - 888 (+4);
крилаті ракети - 214 (+0);
Кораблі / катери - 15 (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн - 3399 (+55);
спеціальної техніки - 114 (+4).
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Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати Росії на 9 вересня орієнтовно склали:
особового складу - близько 51900 (+650) осіб ліквідовано;
танків - 2122 (+10);
бойових броньованих машин - 4575 (+18);
артилерійських систем - 1237 (+11);
РСЗВ - 306 (+1);
засоби ППО - 159 (+0);
літаків - 239 (+0);
гелікоптерів - 211 (+1);
безпілотників оперативно-тактичного рівня - 888 (+4);
крилаті ракети - 214 (+0);
Кораблі / катери - 15 (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн - 3399 (+55);
спеціальної техніки - 114 (+4).
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