ЗСУ за минулу добу ліквідували 650 окупантів, 10 танків та 1 гелікоптер





Про це



Загальні бойові втрати Росії на 9 вересня орієнтовно склали:



особового складу - близько 51900 (+650) осіб ліквідовано;

танків - 2122 (+10);

бойових броньованих машин - 4575 (+18);

артилерійських систем - 1237 (+11);

РСЗВ - 306 (+1);

засоби ППО - 159 (+0);

літаків - 239 (+0);

гелікоптерів - 211 (+1);

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 888 (+4);

крилаті ракети - 214 (+0);

Кораблі / катери - 15 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 3399 (+55);

спеціальної техніки - 114 (+4).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збройні сили України за минулу добу ліквідували 650 окупантів.Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати Росії на 9 вересня орієнтовно склали:особового складу - близько 51900 (+650) осіб ліквідовано;танків - 2122 (+10);бойових броньованих машин - 4575 (+18);артилерійських систем - 1237 (+11);РСЗВ - 306 (+1);засоби ППО - 159 (+0);літаків - 239 (+0);гелікоптерів - 211 (+1);безпілотників оперативно-тактичного рівня - 888 (+4);крилаті ракети - 214 (+0);Кораблі / катери - 15 (+0);автомобільної техніки та автоцистерн - 3399 (+55);спеціальної техніки - 114 (+4).

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