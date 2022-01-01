На Волині зник безвісти 40-річний чоловік. ФОТО

Поліція розшукує 40-річного жителя Ковельщини.Про це повідомили пресслужбі поліції Волині.Співробітники Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області розшукують безвісти зниклого, 11 червня 1982 року народження, жителя смт Голоби, Ковельського району. Чоловік 1 вересня пішов з медичного закладу, що у Луцьку, та не повернувся. Тепер його місцезнаходження невідоме.зріст близько 175 см, середньої тілобудови, волосся русе з сивиною, голубі очі, відсутні два передні нижні зуби."Просимо громадян, які володіють будь-якою інформацією про розшукуваного громадянина, повідомити поліцію за телефонами: (03352) 5-32-84, 095-3024445 або 102", - наголошують у поліції.