На Волині зник безвісти 40-річний чоловік. ФОТО

На Волині зник безвісти 40-річний чоловік. ФОТО
Поліція розшукує 40-річного жителя Ковельщини.

Про це повідомили пресслужбі поліції Волині.

Співробітники Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області розшукують безвісти зниклого Костючка Юрія Олексійовича, 11 червня 1982 року народження, жителя смт Голоби, Ковельського району. Чоловік 1 вересня пішов з медичного закладу, що у Луцьку, та не повернувся. Тепер його місцезнаходження невідоме.

Прикмети: зріст близько 175 см, середньої тілобудови, волосся русе з сивиною, голубі очі, відсутні два передні нижні зуби.

"Просимо громадян, які володіють будь-якою інформацією про розшукуваного громадянина, повідомити поліцію за телефонами: (03352) 5-32-84, 095-3024445 або 102", - наголошують у поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, поліція, розшук
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині зник безвісти 40-річний чоловік. ФОТО
Сьогодні, 09:39
ЗСУ за минулу добу ліквідували 650 окупантів, 10 танків та 1 гелікоптер
Сьогодні, 09:20
Корабель ВМС Румунії потрапив на дрейфуючу міну в Чорному морі
Сьогодні, 09:15
Курс валют у Луцьку 9 вересня
Сьогодні, 09:08
На Волинському напрямку у Білорусі почались військові навчання зі «звільнення захоплених територій», – Генштаб
Сьогодні, 09:04
Схожі новини
Пішли з дому та не повернулися: на Волині розшукують безвісти зникле подружжя Пішли з дому та не повернулися: на Волині розшукують безвісти зникле подружжя
16 серпень, 17:22
Зник майже сім місяців тому: на Волині тривають пошуки 71-річного чоловіка Зник майже сім місяців тому: на Волині тривають пошуки 71-річного чоловіка
01 серпень, 11:20
На Волині розшукують киянина, якого підозрюють у майнових злочинах На Волині розшукують киянина, якого підозрюють у майнових злочинах
22 липень, 12:00
На Волині зникла 37-річна жінка. ФОТО На Волині зникла 37-річна жінка. ФОТО
21 липень, 16:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині зник безвісти 40-річний чоловік. ФОТО
Сьогодні, 09:39
 0
ЗСУ за минулу добу ліквідували 650 окупантів, 10 танків та 1 гелікоптер
Сьогодні, 09:20
 0
Корабель ВМС Румунії потрапив на дрейфуючу міну в Чорному морі
Сьогодні, 09:15
 0
Курс валют у Луцьку 9 вересня
Сьогодні, 09:08
 0
На Волинському напрямку у Білорусі почались військові навчання зі «звільнення захоплених територій», – Генштаб
Сьогодні, 09:04
 0
Медіа
відео
1/8