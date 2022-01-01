Через «Устилуг» розпочали пропуск порожніх вантажівок. ФОТО





Про це



Таких домовленостей досягнули між Головними прикордонними уповноваженими України та Польщі.



Рекомендують водіям порожніх вантажівок обирати для виїзду в Польщу пункт пропуску «Устилуг-Зосін».



Зазначають, що змін щодо руху через цей пункт пропуску легкових автомобілів та автобусів та вантажних транспортних засобів вагою до 7,5 тонн не відбулося.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 9 вересня, з 8.00 у пункті пропуску «Устилуг-Зосін» розпочали пропуск порожніх вантажівок на виїзд з України.Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон.Таких домовленостей досягнули між Головними прикордонними уповноваженими України та Польщі.Рекомендують водіям порожніх вантажівок обирати для виїзду в Польщу пункт пропуску «Устилуг-Зосін».Зазначають, що змін щодо руху через цей пункт пропуску легкових автомобілів та автобусів та вантажних транспортних засобів вагою до 7,5 тонн не відбулося.

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