ЗСУ знищили РЕБ «Москва-1», вартістю $57 млн
Сьогодні, 10:40
Підрозділи Збройних сил у четвер знищили комплекс радіоелектронної боротьби "Москва-1" вартістю 57 мільйонів доларів.
Про це Цензор.НЕТ стало відомо від військових.
На озброєнні військ РФ є лише 9 комплексів РЕБ "Москва-1". Місяць тому одну з таких станцій виявили українські військовослужбовці - троє 23-річних бійців з екіпажу Punisher: Даллас, Жук та Чех.
Інформацію про те, що українці виявили РЕБ "Москва-1", тримали в секреті. Цілий місяць її старанно маскували під виявлення комплексу РЕБ "Леєр", бо полювання за "Москвою" тривало.
За цей місяць розташування станції підтвердили тричі. Вона дійсно знаходилася там, де її виявив екіпаж.
Українські військові розробляли план знищення "Москви-1" та підтягували до Василівкі необхідні засоби.
В четвер, 8 вересня о 13:30 ворожу РЕБ було знищено прямим влучанням.
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Про це Цензор.НЕТ стало відомо від військових.
На озброєнні військ РФ є лише 9 комплексів РЕБ "Москва-1". Місяць тому одну з таких станцій виявили українські військовослужбовці - троє 23-річних бійців з екіпажу Punisher: Даллас, Жук та Чех.
Інформацію про те, що українці виявили РЕБ "Москва-1", тримали в секреті. Цілий місяць її старанно маскували під виявлення комплексу РЕБ "Леєр", бо полювання за "Москвою" тривало.
За цей місяць розташування станції підтвердили тричі. Вона дійсно знаходилася там, де її виявив екіпаж.
Українські військові розробляли план знищення "Москви-1" та підтягували до Василівкі необхідні засоби.
В четвер, 8 вересня о 13:30 ворожу РЕБ було знищено прямим влучанням.
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