У Луцьку чоловік обікрав камеру схову в супермаркеті

Поліцейські затримали лучанина за крадіжку з камери схову у супермаркеті.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Своїми діями зловмисник завдав матеріальної шкоди волинянці на тисячі гривень. Нині він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.Учора до поліції звернулася 34-річна жителька Луцького району. Жінка розповіла, що в одному із супермаркетів міста, в камері схову, вона залишила свої речі, а саме ноутбук, фен, жорсткий диск, навушники та інше. Коли повернулася, аби забрати це – виявила відсутність техніки.На місце події одразу виїхав наряд поліції, правоохоронці оперативно переглянули камери відеоспостереження. Як з’ясувалося, система помилково видала чоловіку доступ до комірки громадянки.Побачивши, що там знаходяться цінні речі, він забрав їх та пішов у невідомому напрямку. Співробітники роти поліції особливого призначення з’ясували, що причетний до скоєння крадіжки 32-річний мешканець Луцька. Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, викрадені речі вилучили.Кримінальне провадження розпочато за ч. 4 ст. 185 Кримінального Кодексу України. Йдеться про крадіжку, скоєну в умовах воєнного часу. Вирішується питання про оголошення крадію підозри та обрання запобіжного заходу. Триває слідство.