За добу Росія на Донбасі вбила 9 мирних жителів
Сьогодні, 11:14
За добу під обстрілами російських окупантів загинуло 9 мирних жителів Донеччини, ще 23 людини було поранено.
Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.
Повідомляється, що 5 людей загинуло у Бахмуті, 2 - у Зайцевому, 1 - у Нью-Йорку та 1 - у Федорівці.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.
Повідомляється, що 5 людей загинуло у Бахмуті, 2 - у Зайцевому, 1 - у Нью-Йорку та 1 - у Федорівці.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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