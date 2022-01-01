За добу Росія на Донбасі вбила 9 мирних жителів

За добу Росія на Донбасі вбила 9 мирних жителів
За добу під обстрілами російських окупантів загинуло 9 мирних жителів Донеччини, ще 23 людини було поранено.

Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

Повідомляється, що 5 людей загинуло у Бахмуті, 2 - у Зайцевому, 1 - у Нью-Йорку та 1 - у Федорівці.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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Теги: Донеччина, окупанти, вбили
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