За добу Росія на Донбасі вбила 9 мирних жителів





Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.



Повідомляється, що 5 людей загинуло у Бахмуті, 2 - у Зайцевому, 1 - у Нью-Йорку та 1 - у Федорівці.



Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За добу під обстрілами російських окупантів загинуло 9 мирних жителів Донеччини, ще 23 людини було поранено.Про це повідомляє голова Донецької ОВАПовідомляється, що 5 людей загинуло у Бахмуті, 2 - у Зайцевому, 1 - у Нью-Йорку та 1 - у Федорівці.Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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