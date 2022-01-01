Росіяни в Харківській області жаліються, що їх взяли у кільце





Про це йдеться у перехопленні розмови окупантів, інформують в



"Корпусу п*зда. Мы, походу, сейчас в окружении, а выйти не дают них*я", - жаліється росіянин.



Співрозмовник окупанта (ймовірно, теж російський військовий), розповідає, що на Харківський напрямок росіяни стягують сили, щоб "розімкнути кільце" і питає чи є втрати, на що той відповідає:



"Не знаю, ниче не видел (щодо підтягування сил - ред.)...Ну 300-е есть, а кольцо, там нех*й размыкать, корпуса нет... Там и минометы по нам, и арта и мы только поменяем позицию - по нам х*ярят, опять меняем позицию - по нам х*ярят".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські військові, знаходячись в Харківській області, розповідають, що їх взяли у кільце. Та жаліються, що допомоги, скоріш за все, не буде.Про це йдеться у перехопленні розмови окупантів, інформують в ГУР МО. "Корпусу п*зда. Мы, походу, сейчас в окружении, а выйти не дают них*я", - жаліється росіянин.Співрозмовник окупанта (ймовірно, теж російський військовий), розповідає, що на Харківський напрямок росіяни стягують сили, щоб "розімкнути кільце" і питає чи є втрати, на що той відповідає:"Не знаю, ниче не видел (щодо підтягування сил - ред.)...Ну 300-е есть, а кольцо, там нех*й размыкать, корпуса нет... Там и минометы по нам, и арта и мы только поменяем позицию - по нам х*ярят, опять меняем позицию - по нам х*ярят".

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