Росіяни в Харківській області жаліються, що їх взяли у кільце

Росіяни в Харківській області жаліються, що їх взяли у кільце
Російські військові, знаходячись в Харківській області, розповідають, що їх взяли у кільце. Та жаліються, що допомоги, скоріш за все, не буде.

Про це йдеться у перехопленні розмови окупантів, інформують в ГУР МО.

"Корпусу п*зда. Мы, походу, сейчас в окружении, а выйти не дают них*я", - жаліється росіянин.

Співрозмовник окупанта (ймовірно, теж російський військовий), розповідає, що на Харківський напрямок росіяни стягують сили, щоб "розімкнути кільце" і питає чи є втрати, на що той відповідає:

"Не знаю, ниче не видел (щодо підтягування сил - ред.)...Ну 300-е есть, а кольцо, там нех*й размыкать, корпуса нет... Там и минометы по нам, и арта и мы только поменяем позицию - по нам х*ярят, опять меняем позицию - по нам х*ярят".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Харківська область, ЗСУ, окупанти, ГУР МО, перехопленя
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
За добу Росія на Донбасі вбила 9 мирних жителів
Сьогодні, 11:14
У Луцьку чоловік обікрав камеру схову в супермаркеті
Сьогодні, 11:00
Росіяни в Харківській області жаліються, що їх взяли у кільце
Сьогодні, 10:56
ЗСУ знищили РЕБ «Москва-1», вартістю $57 млн
Сьогодні, 10:40
Знайшли волинянку, яка у квітні пішла з дому
Сьогодні, 10:26
Схожі новини
За добу ЗСУ знищили п'ять складів боєприпасів окупантів За добу ЗСУ знищили п'ять складів боєприпасів окупантів
02 вересень, 11:45
ЗСУ звільнили село в Харківській області, відтіснивши окупантів назад ЗСУ звільнили село в Харківській області, відтіснивши окупантів назад
05 серпень, 13:22
Українські воїни показали трофеї, захоплені на Харківщині. ФОТО Українські воїни показали трофеї, захоплені на Харківщині. ФОТО
27 липень, 20:28
На Херсонщині українські війська розбили російську ДРГ На Херсонщині українські війська розбили російську ДРГ
23 червень, 17:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині легковик збив велосипедиста
Сьогодні, 11:27
 0
Українські медійники закликали світову спільноту притягнути до відповідальності кремлівських «журналістів»
Сьогодні, 11:22
 0
За добу Росія на Донбасі вбила 9 мирних жителів
Сьогодні, 11:14
 0
У Луцьку чоловік обікрав камеру схову в супермаркеті
Сьогодні, 11:00
 0
Росіяни в Харківській області жаліються, що їх взяли у кільце
Сьогодні, 10:56
 0
Медіа
відео
1/8