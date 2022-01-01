Знайшли волинянку, яка у квітні пішла з дому

Знайшли волинянку, яка у квітні пішла з дому
Знайшли 36-річну жительку Володимира Солтис Світлану Володимирівну, яка пішла з дому ще 4 квітня.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у поліції Володимира.

Раніше жінка перебувала у Троїцькому Браїлівському жіночому монастирі у Вінницькій області. Згодом – залишила його і сказала рідним, що їде в інший монастир. Щоправда, не повідомила у який саме.

Учора, 8 вересня, жінку знайшли неушкодженою, наразі її життю нічого не загрожує.

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Теги: Володимир, розшук
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