Знайшли волинянку, яка у квітні пішла з дому
Сьогодні, 10:26
Знайшли 36-річну жительку Володимира Солтис Світлану Володимирівну, яка пішла з дому ще 4 квітня.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у поліції Володимира.
Раніше жінка перебувала у Троїцькому Браїлівському жіночому монастирі у Вінницькій області. Згодом – залишила його і сказала рідним, що їде в інший монастир. Щоправда, не повідомила у який саме.
Учора, 8 вересня, жінку знайшли неушкодженою, наразі її життю нічого не загрожує.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у поліції Володимира.
Раніше жінка перебувала у Троїцькому Браїлівському жіночому монастирі у Вінницькій області. Згодом – залишила його і сказала рідним, що їде в інший монастир. Щоправда, не повідомила у який саме.
Учора, 8 вересня, жінку знайшли неушкодженою, наразі її життю нічого не загрожує.
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