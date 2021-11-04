Розшукують зниклу безвісти 36-річну волинянку. ФОТО
Сьогодні, 17:47
Володимирським РВП ГУНП у Волинській області встановлюється місце знаходження безвісти зниклої Солтис Світлани Володимирівни, 16 липня 1987 року народження, жительки Володимира.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Розшукувана 04 квітня 2022 року пішла з дому і на даний час не повернулась.
За попередньою інформацією жінка знаходилася у Троїцькому Браїлівському жіночому монастирі у Вінницькій області. Згодом волинянка залишила його та нині місце перебування її невідоме.
Рідним розповіла, що їде в інший монастир, однак не повідомила у який саме.
Правоохоронці звертаються до громадян та представників засобів масової інформації допомогти у пошуках Світлани.
"Якщо вам відома будь-яка інформація з цього приводу, прохання негайно телефонувати до поліції за тел: 0634661066; 0502077200 або 102", - наголошують у поліції.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Розшукувана 04 квітня 2022 року пішла з дому і на даний час не повернулась.
За попередньою інформацією жінка знаходилася у Троїцькому Браїлівському жіночому монастирі у Вінницькій області. Згодом волинянка залишила його та нині місце перебування її невідоме.
Рідним розповіла, що їде в інший монастир, однак не повідомила у який саме.
Правоохоронці звертаються до громадян та представників засобів масової інформації допомогти у пошуках Світлани.
"Якщо вам відома будь-яка інформація з цього приводу, прохання негайно телефонувати до поліції за тел: 0634661066; 0502077200 або 102", - наголошують у поліції.
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