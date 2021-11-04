Розшукують зниклу безвісти 36-річну волинянку. ФОТО

Володимирським РВП ГУНП у Волинській області встановлюється місце знаходження безвісти зниклої, 16 липня 1987 року народження, жительки Володимира.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Розшукувана 04 квітня 2022 року пішла з дому і на даний час не повернулась.За попередньою інформацією жінка знаходилася у Троїцькому Браїлівському жіночому монастирі у Вінницькій області. Згодом волинянка залишила його та нині місце перебування її невідоме.Рідним розповіла, що їде в інший монастир, однак не повідомила у який саме.Правоохоронці звертаються до громадян та представників засобів масової інформації допомогти у пошуках Світлани."Якщо вам відома будь-яка інформація з цього приводу, прохання негайно телефонувати до поліції за тел: 0634661066; 0502077200 або 102", - наголошують у поліції.